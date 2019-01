Cegid est classé « expert » dans le Nucleus Research Value Matrix for Talent Management





Cegid, acteur majeur des solutions de gestion pour les métiers des Ressources Humaines et de la Paie, de l'Expertise Comptable, de la Finance et de la Fiscalité et du Retail, est mentionné en tant qu'expert pour la troisième année consécutive dans le Nucleus Research Value Matrix for Talent Management.

Dans ce rapport, Nucleus a évalué les fournisseurs de solutions de gestion des talents en fonction des fonctionnalités et de la convivialité de leurs produits. Cette recherche a pour objectif d'informer les clients sur la valeur que leur apportent les solutions et sur les perspectives qu'ils peuvent espérer pour les années à venir, en fonction de l'investissement réalisé par les éditeurs.

La solution de gestion des talents de Cegid comprend l'acquisition et l'intégration de talents, la gestion de la performance, la planification de carrière, l'administration de la rémunération, l'apprentissage et le développement, ainsi que la gestion administrative de base des ressources humaines.

« Le défi actuel des ressources humaines consiste à déplacer les processus descendants, tels que les évaluations de performance et la planification, vers un modèle ascendant, dans lequel chaque employé est évalué en tant que personne sur une base continue. Les dirigeants tirent de plus en plus parti des solutions de gestion des talents pour fournir aux gestionnaires et aux employés une vue complète et continue des talents dans le milieu du travail. » déclare Trevor White, analyste chez Nucleus Research.

« Cette mention, à un moment où les entreprises constatent de plus en plus que leur technologie peut constituer un avantage concurrentiel lors du recrutement et de la rétention d'employés constitue un véritable levier pour Cegid. Réinventer l'expérience collaborateur pour attirer et retenir les meilleurs talents fait partie de nos objectifs premiers. » déclare Marc-André Nataf, General Manager, Amérique du Nord chez Cegid.

A propos de Cegid :

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'Expertise Comptable, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d'apporter de l'innovation utile. Avec une maîtrise unique du réglementaire. Cegid s'engage dans la durée avec ses clients.

Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d'augmenter sa valeur ajoutée.

Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d'affaires de 332M? en 2017. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017.

