myPOS stimule l'offre pour promouvoir les paiements depuis les applications





myPOS , le fournisseur européen de services de paiements, a annoncé ce jour le nouveau lancement de sa solution Mobile Checkout permettant aux vendeurs d'intégrer les paiements à leurs applications.

Initialement mis au point en 2016 dans le cadre des intégrations de caisses en ligne, le service a été optimisé pour garantir une intégration parfaitement fluide au sein des applications. Il permet aux commerçants d'accepter les paiements depuis leurs applications, ce qui signifie que les clients bénéficient d'une expérience d'achat simple et ne sont pas redirigés vers des sites externes. En outre, une équipe spéciale d'assistance technique est désormais disponible pour aider les commerçants dans leur processus d'intégration.

La passerelle de paiements en application myPOS accepte les systèmes de carte les plus courants (VISA, Mastercard, UnionPay International, JCB, Bancontact), et en intégrera de nouveaux dans les années à venir.

Les commerçants peuvent intégrer la solution directement dans leurs applications, ce qui minimise le nombre de redirections requises avant le paiement de l'utilisateur final, tout en restant dans un environnement sécurisé et totalement fluide. Le titulaire de la carte est orienté durant le processus de paiement pendant que myPOS contrôle les données sensibles de la carte et les processus de l'opération, sans stocker une seule donnée sur la plateforme de l'application du vendeur. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de sauvegarder leurs informations de carte de crédit sur myPOS, où elles restent encodées et accessibles en un simple clic.

Christo Georgiev, fondateur de myPOS, déclare: "Qu'ils soient en magasin, en ligne ou via un téléphone portable, les clients attendent des solutions pratiques. En plus de leur proposer une variété de moyens de paiement, nous voulons aussi les toucher directement sur leurs appareils de prédilection, à savoir leurs smartphones. Les achats de produits ou services depuis un téléphone est un élément essentiel pour un grand nombre de personnes, et je suis fier de dire que grâce aux progrès technologiques et à nos innovations propres, myPOS fournit une solution exceptionnelle, aussi bien aux clients qu'aux vendeurs".

"Nous prévoyons que le nombre d'applications mobiles sur App Store et Google Play Store, qui offrent aux utilisateurs la possibilité de payer avec myPOS Checkout, fera plus que doubler d'ici la fin 2019, en raison des efforts de marketing proactifs, et de la demande organique des consommateurs à l'égard des paiements mobiles sécurisés."

Pour de plus amples renseignements sur l'intégration de myPOS Mobile Checkout, veuillez visiter la page myPOS Developers ou contacter dev.rel@mypos.com

À propos de myPOS Europe Ltd

myPOS Europe Ltd est un fournisseur et organisme de paiements accrédité, enregistré à l'adresse Level 33, 25 Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5LB, Royaume-Uni, et homologué par la Financial Conduct Authority (FCA).

Le package myPOS comprend un terminal de PDV intelligent, un compte myPOS gratuit avec une carte VISA Affaires et un accès à des services aux commerçants supplémentaires.

www.mypos.com

