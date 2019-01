Olon S.p.A. acquiert Capua BioServices S.p.A.





RODANO, Italie, January 25, 2019 /PRNewswire/ --

Olon S.p.A, l'un des leaders mondiaux des substances actives pharmaceutiques (API), entreprise dédiée à la fabrication et au développement en sous-traitance (CDMO), et fournisseur de génériques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Capua BioServices S.p.A, fournisseur mondial de services CDMO dans le domaine de la fermentation microbienne, dans le cadre de l'expansion continue de sa présence mondiale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/813568/Olon_SpA_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/777068/Capua_Logo.jpg )

Paolo Tubertini, PDG d'Olon, a déclaré : « Avec l'acquisition de Capua BioServices, Olon aura la possibilité d'accélérer sa croissance par l'ajout de nouveaux projets CDMO et d'être reconnu en tant que leader européen du secteur CDMO de la fermentation microbienne (avec une capacité de fermentation totale de 4 500 m3). Cette acquisition comprend une usine de fabrication de classe mondiale et une équipe d'experts dédiés qui nous aideront à fournir des services de haute qualité pouvant répondre aux attentes des clients, voire les surpassant.

Suite à l'acquisition de la division chimique de Ricerca Biosciences à la mi-2017 et du site de fabrication de Mahad (Inde), annoncée au troisième trimestre 2018 et complétée au premier trimestre 2019, nous avons franchi une étape supplémentaire de notre plan stratégique. Cette acquisition a permis à Olon de finaliser avec succès son plan de développement sur 3 ans. »

Capua BioServices est un fournisseur mondial de services de qualité dans le domaine du développement et de la fabrication de procédés microbiens sur mesure. Capua BioServices propose des solutions dédiées aux problèmes liés aux protéines, aux petites molécules spécialisées et aux microorganismes pour des applications dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, des aliments pour animaux et autres marchés bio-industriels. Le site, exempt de bêta-lactame et possédant une capacité de fermentation totale d'environ 1 400 m3, est situé à Capoue, près de Naples (sud de l'Italie), et comprend environ 230 employés. Au cours des 60 dernières années, l'entreprise a élaboré une feuille de route basée sur sa longue expérience de travail avec une variété de systèmes bactériens, à levures et fongiques. Aucun impact sur les emplois n'est prévu et Olon a l'intention d'investir dans le site et de poursuivre les opportunités de développement commercial afin d'optimiser l'exploitation de l'usine et d'élargir sa clientèle.

À propos d'Olon

OLON est une société italienne leader dans la production de substances actives pharmaceutiques (API) via des processus de synthèse et biologiques destinés au marché des médicaments génériques et aux normes liées aux entreprises dédiées à la fabrication et au développement en sous-traitance (CDMO).

L'unité Dossier est une activité complémentaire de nos activités. Son équipe de professionnels dévoués s'occupe de la mise au point des formulations de médicaments finis (FDF) et de la préparation du dossier Documents techniques communs (CTD).

Le chiffre d'affaires a été de 400 millions $ en 2017, avec plus de 250 API (dont 31 sous CMO) pour le marché générique et 33 intermédiaires chimiques (sous CMO).

Olon détient environ 130 DMF actifs en provenance des États-Unis et 50 certificats de conformité accordés et est capable de gérer plusieurs technologies de processus particulières, telles que la fluoration, la carbonylation et la fermentation.

Avec 1 500 employés, dont 200 dans l'équipe de recherche et développement spécialisée, Olon propose des packages et des services intégrés complets afin de soutenir le développement complet des API, en se basant sur une solide connaissance des processus tant chimiques que biologiques, tous conformes aux bonnes pratiques de production et bénéficiant d'une couverture réglementaire.

Olon, dont le siège social est situé à Rodano (Milan, Italie), compte 10 usines de fabrication, dont 7 situées dans le nord de l'Italie, 1 en Espagne, 1 aux États-Unis et 1 en Inde, toutes conformes aux normes internationales, et 3 succursales à Hambourg (Allemagne), Florham Park NJ (États-Unis) et Shanghai (Chine).

Les sites de fabrication sont contrôlés régulièrement par les plus importantes autorités nationales et internationales et audités régulièrement par nos partenaires et clients. Les installations sont inspectées par la FDA et auto-identifiées en vertu de la GDUFA.

En plus des certifications pharmaceutiques, Olon dispose également d'espaces dédiés à la fabrication de produits alimentaires et est conforme aux normes Kosher, Halal et, à compter du second trimestre 2018, à la norme FSSC 22.000.

Pour plus d'informations veuillez contacter :

Mme Elena Barboni

Tél. : +39-02-9523-5208 - E-mail : ebarboni@olonspa.it

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 11:25 et diffusé par :