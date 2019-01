Le gouvernement du Canada investit dans le rétablissement du parc national des Lacs-Waterton à la suite du feu de forêt





Le financement aidera à réparer les dommages causés par le feu de forêt et assurera la continuité d'expériences du visiteur de haute qualité

CALGARY, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Les endroits de Parcs Canada représentent le meilleur de ce que le Canada a à offrir. Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger et restaurer nos parcs nationaux, et encourage les Canadiens et les Canadiennes à se rapprocher de la nature et de notre patrimoine.

Aujourd'hui, Kent Hehr, député de Calgary-Centre, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé un investissement de 20,9 millions de dollars en financement pour le parc national des Lacs-Waterton en vue d'appuyer la restauration continue à la suite du feu de forêt de Kenow, en 2017.

Cet investissement dans Waterton aidera à protéger et surveiller les écosystèmes du parc au cours de leur restauration à la suite de cette perturbation naturelle, à financer les recherches sur le patrimoine culturel du parc et à reconstituer l'offre du parc au visiteur, de sorte que les Canadiens et Canadiennes puissent continuer de découvrir cet endroit incroyable et de s'en rapprocher.

Les principaux projets comprendront la reconstruction de l'infrastructure endommagée ou détruite, essentielle aux services offerts au visiteur, y compris la rénovation de la promenade Red Rock, la reconstruction du site Cameron Falls et du sentier Bear's Hump, l'avancement de la restauration du terrain de camping du mont Crandell, ainsi qu'un programme de recherches archéologiques pour évaluer et analyser les paysages et les sites culturels révélés par le feu de forêt.

Le parc national des Lacs?Waterton est ouvert et continue d'accueillir les visiteurs. L'Agence Parcs Canada est déterminée à offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes et de haute qualité et Waterton a de nombreuses possibilités récréatives à offrir aux visiteurs cette année.

Les fonds réservés à l'origine pour le projet de sentier des Glaciers au parc national Jasper sont réaffectés, notamment aux priorités de Parcs Canada, comme le financement annoncé aujourd'hui à l'appui du la restauration postérieure au feu de forêt survenu dans le parc national des Lacs-Waterton.

« Je suis heureux d'annoncer que le gouvernement du Canada investit 20,9 millions de dollars dans le parc national des Lacs-Waterton pour aider à la restauration faisant suite aux incidences importantes du feu de forêt de Kenow, en 2017. Nous sommes déterminés à protéger le patrimoine naturel et culturel du parc et à reconstruire l'importante infrastructure destinée aux visiteurs afin d'assurer que les Canadiens et les Canadiennes peuvent continuer de se rapprocher de cet endroit spécial, aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable Kent Hehr

Député de Calgary?Centre

« Les parcs nationaux du Canada jouent un rôle essentiel dans la formation de notre identité nationale, la protection de la nature et la faune et dans la lutte contre le changement climatique. En 2017, les efforts inlassables de Parcs Canada et des organismes partenaires ont assuré la sécurité du public et protégé les propriétés des collectivités des lacs Waterton et des alentours; par contre, le feu de forêt de Kenow a eu une incidence majeure sur d'autres secteurs du parc national. Le financement annoncé aujourd'hui contribuera considérablement aux efforts de rétablissement à la suite du feu de forêt survenu dans le parc national des Lacs?Waterton. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

En septembre 2017, le feu de forêt de Kenow a incendié environ 20 000 hectares dans le parc national des Lacs?Waterton. Le feu de forêt a touché environ 38 pour cent du parc, occasionnant la perte ou l'endommagement important de plus de 30 actifs opérationnels et liés à l'expérience du visiteur.

À la suite du feu de forêt, Parcs Canada a sécurisé les sites touchés par l'incendie, rouvert la route d'entrée et les lotissements après avoir géré les dangers immédiats, et a entrepris des évaluations préliminaires des risques, de l'écologie et des dommages. Parcs Canada a évalué et éliminé les arbres posant des risques et a réparé les dommages subis dans des secteurs qui sont maintenant ouverts au public.

Le parc national des Lacs?Waterton continue d'offrir une vaste gamme d'https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/waterton/activ/benevolat-volunteerévénements spéciaux, d'activités de bénévolat et de programmes d'interprétation. Pour aider les visiteurs à planifier leur expédition, une liste complète est disponible, accompagnée de renseignements sur les possibilités récréatives, sur notre site Web : www.parcscanada.ca/waterton.

Le gouvernement du Canada est heureux d'offrir l'entrée gratuite à tous les emplacements au Canada aux jeunes âgés de 17 ans ou moins. Les emplacements du patrimoine national de Parcs Canada sont une excellente façon pour les Canadiens et les Canadiennes de vivre l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de notre environnement et de notre patrimoine.

