Northwestern Medicine et Alfardan Group annoncent le lancement de l'« Alfardan Medical with Northwestern Medicine »





DOHA, Qatar, 25 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Alfardan Group s'aventure dans le secteur des services médicaux au Qatar au travers du lancement de l'Alfardan Medical with Northwestern Medicine. Alfardan Group a dévoilé le nouveau projet à l'occasion d'une conférence de presse organisée à la Northwestern University, au Qatar.

L'Alfardan Medical with Northwestern Medicine offrira aux patients une large gamme de services de soins ambulatoires plus tard cette année ? une première au Qatar. Il s'agit du premier investissement d'Alfardan Group dans le secteur de la santé, dans le cadre de sa responsabilité sociale auprès de l'État du Qatar et de sa vision consistant à développer des projets qui contribueront à la réalisation du plan Qatar National Vision (Vision nationale du Qatar).

Basée à Chicago, Northwestern Medicine est l'un des meilleurs systèmes académiques de santé aux États-Unis, qui est rattaché au Northwestern Memorial Hospital, l'un des meilleurs hôpitaux des États-Unis. Le système de santé de Northwestern University est affilié à l'École de médecine Feinberg de la Northwestern University, qui est positionnée parmi les meilleures écoles de médecine axées sur la recherche.

M. Omar Hussain Al Fardan, PDG d'Alfardan Group, a déclaré : « Alfardan Group a bâti sa réputation sur l'offre d'un mode de vie qui respecte la qualité, le luxe et les services haut de gamme que ses clients apprécient. L'accent durable que nous plaçons sur la satisfaction de ces besoins et aspirations a permis à la société d'atteindre des sommets extraordinaires de réussite dans le domaine des affaires. »

Al Fardan a ajouté : « Grâce à l'ouverture de l'Alfardan Medical wiith Northwestern Medicine, notre ambition consiste à améliorer le système médical du Qatar, et à atteindre les normes internationales en matière de santé. Nous sommes capables de délivrer les soins de santé intégrés les plus avancés en tirant parti de nos forces dans le cadre de ce projet : la combinaison entre Northwestern Medicine et son expertise dans le domaine des services médicaux, et la capacité reconnue d'Alfardan Group en matière d'excellence de service. Je suis persuadé que ces valeurs différencieront véritablement l'Alfardan Medical with Northwestern Medicine en tant que fournisseur de soins de santé de premier ordre. »

Alfardan Group a mené une évaluation rigoureuse des systèmes de soins de santé grâce à l'expertise médicale et à la réputation appropriées avant de sélectionner Northwestern Medicine pour fournir des instructions, une supervision et des conseils à la fois dans le cadre de la construction et de l'exploitation de la nouvelle installation.

« Northwestern Medicine s'engage à fournir aux patients des soins de haute qualité prodigués avec compassion, qui sont élaborés grâce à des recherches révolutionnaires. Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'aider Alfardan dans le cadre de son nouveau projet consistant à offrir des soins de classe mondiale au Qatar », a déclaré Dean M. Harrison, président-directeur général de Northwestern Memorial HealthCare. « Grâce à cette collaboration avec Alfardan Group, nous disposons de l'opportunité unique de développer notre mission Patients First (priorité aux patients) en faveur de la population du Qatar. »

L'Alfardan Medical with Northwestern Medicine sera situé au Burj Alfardan de Lusail, et occupera une superficie de 11 000 mètres carrés sur six étages dédiés. Le personnel médical et les cliniciens de la clinique formeront une équipe spécialisée de professionnels multinationaux, dont un grand nombre seront originaires des États-Unis. Ce nouvel ajout précieux aux services de santé privés du Qatar améliorera également la position du Qatar dans le domaine du tourisme médical au sein de la région.

Plusieurs médecins expérimentés de haut calibre fourniront les meilleurs niveaux de soins de santé au centre de soins ambulatoires dans de nombreuses spécialités médicales, parmi lesquelles : l'ophtalmologie, l'orthopédie, l'endocrinologie reproductive, la médecine du sommeil, l'odontologie, la médecine interne, la gastro-entérologie, l'ORL, la dermatologie, la chirurgie cosmétique et reconstructive, la médecine physique et de réadaptation, ainsi que les services de diagnostic.

L'entrée d'Alfardan Group dans le secteur médical marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la réussite du groupe en tant que leader d'affaires pionnier au Qatar depuis plus de 60 ans, période au cours de laquelle Alfardan Group s'est développé jusqu'à devenir l'un des meilleurs conglomérats familiaux dans plusieurs secteurs d'activité au sein de la région.

Alfardan Group recherche en permanence des opportunités de croissance qui contribuent aux intérêts nationaux ainsi qu'au plan Qatar National Vision consistant à diversifier l'économie et à promouvoir le développement durable.

