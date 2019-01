Chutes sur la glace - Urgences-santé en mode « alerte » - Consignes importantes à la population





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Urgences-santé reçoit présentement un volume d'appels trois fois plus élevés qu'à la normale en raison des conditions météorologiques difficiles qui affectent les régions de Montréal et de Laval. En veille depuis deux jours, Urgences-santé s'est rapidement mobilisée dès les premiers signes de débordements pour répondre à cette augmentation d'appels, Urgences-santé demande à la population de reporter toute sortie non essentielle et d'appeler ses services qu'en cas d'urgence vitale.

Des rappels importants à la population

Urgences-santé sollicite la collaboration des citoyens pour accélérer le service en rappelant quelques consignes à respecter :

Évitez toute sortie non essentielle et faites preuve d'extrême prudence si vous devez vous déplacer;

Assurez-vous que votre domicile soit accessible et répandez de l'abrasif dans votre entrée et sur vos escaliers extérieurs et déglacez celles de vos voisins (p.ex. : ceux à mobilité réduite ou les personnes âgées);

Cédez le passage lorsque vous voyez une ambulance sur la route;

Communiquez avec Info-Santé (8-1-1) pour toute situation non urgente.

Enfin, Urgences-santé tient d'ailleurs à remercier les paramédics, les répartiteurs médicaux d'urgence et le personnel de soutien qui travaillent de façon remarquable pour continuer d'assurer un service de qualité à la population. Elle tient également à remercier la population pour sa patience et son utilisation judicieuse de ses services en cette journée très occupée.

