Les résidents de Flatrock, de Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove et de Portugal Cove-St. Philip's profiteront d'infrastructures publiques améliorées





FLATROCK, NL, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre?Neuve?et-Labrador reconnaissent que les investissements stratégiques dans des routes modernes et efficaces, dans des services d'égout et d'aqueduc fiables, ainsi que dans les infrastructures récréatives jouent un rôle essentiel pour soutenir des collectivités dynamiques, en plus de créer de bons emplois qui aident à faire croître la classe moyenne.

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Enseignement supérieur, des Compétences et du Travail, et député provincial de Virginia Waters-Pleasantville, et Darrin Thorne, maire de Flatrock, ont annoncé aujourd'hui un financement conjoint de plus de 2 millions de dollars pour trois projets d'infrastructure publique à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement du Canada investit plus de 514 000 $ dans ces trois projets dans le cadre du Fonds des petites collectivités et du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador leur consacre un financement totalisant plus de 423 000 $ et les municipalités concernées alloueront plus de 1 million de dollars aux projets.

Le premier projet consiste à aménager un carrefour giratoire à l'intersection du chemin Snow's Lane et du chemin Logy Bay à Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove. Une fois les travaux terminés, les résidents et les touristes profiteront de routes plus lisses et plus sécuritaires.

Le deuxième projet consiste à construire un nouveau chalet au complexe récréatif du chemin Red Head à Flatrock. Le nouveau chalet offrira aux résidents locaux des programmes communautaires améliorés, des camps d'été et un espace pour le club local des personnes âgées de 50 ans et plus, ce qui permettra aux participants de faire des activités plaisantes et saines toute l'année.

Le troisième projet consiste à installer de nouvelles conduites d'aqueduc et d'égout pour les résidences situées sur le chemin Drovers Heights, dans la ville de Portugal Cove-St. Philips, afin de fournir un service moderne et efficace d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées aux résidents de la région.

Citations

« Sur la côte Killick et dans toute la province, les collectivités en croissance comme Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove et Flatrock sont des endroits où les familles sont actives et doivent pouvoir se rendre en toute sécurité au travail, à l'école et à d'autres activités. Notre gouvernement est fier d'effectuer des investissements importants dans des projets de routes, d'infrastructures de loisirs et d'approvisionnement en eau afin que les résidents puissent vivre, travailler et élever leur famille dans un environnement sécuritaire. »

Nick Whalen, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est heureux de collaborer avec ses partenaires fédéraux et municipaux à ces projets importants qui contribueront à la qualité de vie des résidents locaux. Le financement de ces projets permet de mettre en place un solide réseau de transport et permet aux citoyens d'être actifs et de participer à la vie communautaire. »

L'honorable Graham Letto, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, gouvernement de Terre?Neuve?et-Labrador

« La Ville de Flatrock est ravie que les gouvernements provincial et fédéral s'engagent à financer son nouveau chalet récréatif, situé dans le complexe récréatif du chemin Red Head. Ce nouveau bâtiment de 2000 pieds carrés permettra à notre camp d'été d'offrir une nouvelle demeure à tous les enfants et à tous les animateurs du camp les jours de mauvais temps. Grâce à ce nouveau bâtiment, le projet de développement du secteur des loisirs de la ville a fait un pas de plus en avant. ».

Darrin Thorne, maire de Flatrock

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador allouent chacun 198 370 $ au projet de Logy-Bay - Middle Cove - Outer Cove . La municipalité y consacre 396 740 $.

et de Terre-Neuve-et- allouent chacun 198 370 $ au projet de - - . La municipalité y consacre 396 740 $. Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador allouent chacun 164 591 $ au projet de Flatrock . La municipalité y consacre 219 453 $.

et de Terre-Neuve-et- allouent chacun 164 591 $ au projet de . La municipalité y consacre 219 453 $. Le gouvernement du Canada alloue 151 306 $ au projet de Portugal Cove-St. Philip's. Le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador y consacre 60 523 $ et la municipalité y alloue 480 544 $.

alloue 151 306 $ au projet de Portugal Cove-St. Philip's. Le gouvernement de Terre-Neuve-et- y consacre 60 la municipalité y alloue 480 544 $. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars seront consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements complètent la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique dans la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Produit connexe

Document d'information

Les résidents de Flatrock, de Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove et de Portugal Cove-St. Philip's profiteront d'infrastructures publiques améliorées

Un financement conjoint fédéral-provincial-municipal a été alloué à des projets d'infrastructure à Flatrock, à Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove et à Portugal Cove-St. Philip's (Terre-Neuve-et-Labrador) dans le cadre du Fonds des petites collectivités (FPC) et du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador allouent un financement totalisant plus de 937 000 $ à ces trois projets. Les municipalités concernées y consacreront plus de 1 million de dollars au total.

Renseignements sur les projets :

Fonds Lieu Nom du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal FPC Flatrock Amélioration du

complexe récréatif du

chemin Red Head 164 591 $ 164 591 $ 219 453 $ FPC Logy Bay-

Middle Cove-

Outer Cove Amélioration de

l'intersection du

chemin Snow's Lane

et du chemin Logy

Bay 198 370 $ 198 370 $ 396 740 $ FEPTEU Portugal Cove-

St. Philip's Conduites d'égout et

d'aqueduc sur Drover

Heights 151 306 $ 60 523 $ 480 544 $

Liens connexes

Investir dans le Canada : plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les infrastructures à Terre-Neuve-et-Labrador : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/nl-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 10:40 et diffusé par :