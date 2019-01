LGC Capital annonce un investissement privé de 8 000 000 dollars de la société londonienne Arlington Capital Inc.





MONTRÉAL, January 25, 2019 /PRNewswire/ --

Non destiné à être distribué aux États-Unis

LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) (OTC-PINK: LGGCF) (« LGC ») a le plaisir d'annoncer avoir reçu un engagement contraignant d'Arlington Capital Inc., une société d'investissement privée basée à Londres, concernant un placement privé de 80 000 000 actions ordinaires au capital de LGC à un prix de 0,10 USD par action pour un produit global de 8 000 000 USD.

Comme l'a indiqué John McMullen, président de LGC Capital : « Nous sommes heureux d'accueillir Arlington Capital en tant qu'investisseur stratégique au sein de notre société. Ce financement vient renforcer de manière importante notre bilan et LGC dispose désormais de tous les financements permettant de réaliser l'ensemble des acquisitions de cannabis qui avaient été annoncées en 2018. Notre attention se portera immédiatement sur la stimulation de la croissance des revenus durant l'année 2019 à partir d'une empreinte grandissante d'investissements dans le cannabis au Canada, en Australie, en Jamaïque et en Europe. Ce financement apportera également à LGC le capital nécessaire pour envisager une augmentation significative de sa propriété dans plusieurs investissements essentiels et la poursuite de nouvelles opportunités de croissance. »

La clôture de ce placement privé sans intermédiaire est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris, sans toutefois s'y limiter, l'accord de TSX Venture Exchange. À la clôture de ce placement privé, LGC versera une commission d'intermédiaire de 3 % à un tiers sans lien de dépendance. À la date de clôture de ce placement privé, Arlington Capital deviendra un initié, dans la mesure où il détiendra un intérêt supérieur à 10 % dans LGC, et il sera en droit de nommer un représentant à son Conseil d'administration.

À propos de LGC Capital Ltd. (http://www.lgc-capital.com)

LGC Capital est une société d'investissement leader sur le marché du cannabis, avec des opérations centrées sur le marché mondial du cannabis légal.Via ses sociétés de placement de portefeuille en plein essor, LGC met en place un système verticalement intégré d'entreprises de cannabis légal interconnectées couvrant la culture, le traitement et la distribution au Canada, en Australie, en Jamaïque, en Suisse et en Italie et desservant les marchés nationaux et d'exportation. LGC Capital Ltd. est une société publique par actions, de droit canadien, cotée à la bourse TSX Venture Exchange (TSXV : LG).

Par le biais de ses partenaires et sous réserve que les transactions en cours examinées par TSXV soient approuvées, LGC possède actuellement un intérêt dans plus de 41 000 mètres carrés de cannabis planté en Jamaïque, en Suisse, en Italie et en Australie. Cette superficie devrait passer à plus de 195 000 mètres carrés à l'horizon 2021, car ses sociétés de portefeuille mettent en oeuvre leurs plans d'expansion, en plus de l'octroi de licence prévu des opérations de Tricho-Med au Québec, au Canada.

Les partenaires de LGC vendent actuellement des produits à base de cannabis dans plus de 1000 points de vente en Suisse et en Italie sous les marques ONE Premium Cannabis et EasyJoint, ainsi que des huiles de cannabis médicales en Australie sous la marque Little Green Pharma. Les produits de marque des partenaires de LGC sont disponibles sous une variété de formats, notamment des fleurs de cannabis séchées, des teintures, des huiles, des graines et des boissons.

Note concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs concernant LGC et ses opérations, sa stratégie, ses investissements, sa performance financière et sa situation financière. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « va », « devrait », « estime », « anticipe », « a l'intention de », « croit » ou « continue » et de leurs formes négatives ou d'autres variantes similaires. Les résultats et performances réels de LGC sont parfois susceptibles de différer matériellement de ceux qui sont exprimés ou suggérés par ces énoncés. De tels énoncés sont assortis dans leur intégralité d'une réserve en raison des risques inhérents et des incertitudes entourant les attentes futures.

Certains facteurs importants qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les attentes incluent, entre autres, des facteurs d'ordre général liés aux marchés et à l'économie, la concurrence, les réglementations gouvernementales et les facteurs décrits dans « Risk Factors and Risk Management » (« Facteurs de risque et gestion du risque ») dans le rapport Discussion et analyse de la gestion de LGC pour des périodes de trois et de neuf mois terminées le 30 juin 2018, tel qu'archivé sur SEDAR (http://www.sedar.com). Cet avertissement s'applique à l'ensemble des énoncés prospectifs attribuables à LGC et aux personnes agissant en son nom. Sauf indication contraire, l'ensemble des énoncés prospectifs n'est valable qu'à la date du présent communiqué de presse, et LGC n'est pas tenu de mettre à jour de tels énoncés, sauf dans la mesure requise par les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Précaution concernant les communiqués de presse

Ni TSX Venture Exchange ni son fournisseur de services de régulation (dans le sens où ce terme est défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence et l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

John McMullen, Président-Directeur général, +1-416-803-0698, john@lgc-capital.com

nthony Samaha, directeur financier, +44-20-7440-0640, anthony@lgc-capital.com

Dave Burwell, relations avec les investisseurs, +1-403-221-0915, dave@howardgroupinc.com

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 10:16 et diffusé par :