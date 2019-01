Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador annoncent un financement pour lutter contre les changements climatiques, aider les propriétaires à économiser de l'argent et améliorer l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics





ST. JOHN'S, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador travaillent conjointement pour lutter contre les changements climatiques et aider les Canadiens à accéder à des solutions propres qui permettent d'économiser de l'argent et de l'énergie, de créer de bons emplois et de soutenir des collectivités saines.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, s'est joint au premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, pour annoncer que Terre-Neuve-et-Labrador recevra plus de 44 millions de dollars du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone dans le but de financer des programmes qui appuient des projets d'action climatique dans la province. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador contribuera la même somme, pour un investissement total de plus de 89 millions de dollars.

Cette aide fédérale viendra renforcer le programme d'économie d'énergie résidentielle (Home Energy Savings Program) et le nouveau programme d'efficacité énergétique et de remplacement de combustibles dans les édifices publics (Energy Efficiency and Fuel Switching in Public Buildings Program).

Le programme d'économie d'énergie résidentielle, lancé en 2017, offre une aide financière qui aide les propriétaires résidentiels à faible revenu à améliorer l'efficacité énergétique de leur système de chauffage électrique. Le programme amélioré permettra aux propriétaires à faible revenu qui chauffent leur maison à l'huile de réduire également leurs coûts d'énergie.

Le programme d'efficacité énergétique et de remplacement de combustibles dans les édifices publics réduira les émissions et améliorera l'efficacité énergétique dans les édifices publics, comme les écoles, les hôpitaux et les centres de soins de longue durée, en offrant du financement qui permet d'améliorer le rendement énergétique et de remplacer les combustibles.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les solutions propres qui aident les Canadiens à réduire leurs émissions et à économiser de l'argent. En travaillant ensemble, nous procurons aux Canadiens de toutes les régions du pays des moyens pratiques et abordables pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques.

Citations

« Terre-Neuve-et-Labrador montre la voie à suivre dans la tarification de la pollution. Ces programmes nous permettront de faire des économies d'énergie et de réduire les coûts pour les propriétaires, d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les coûts opérationnels dans les édifices publics, tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en réduisant la pollution. »

- Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones

« Notre gouvernement est heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral pour investir plus de 44 millions de dollars afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de promouvoir le remplacement de combustibles au profit de sources d'énergie renouvelable dans notre province, ce qui contribuera à réduire les factures de combustibles et les émissions de gaz à effet de serre et à accroître la demande en énergie propre et renouvelable. Dans le cadre de notre vision « The Way Forward » (soit « la voie à suivre »), nous optimiserons les occasions de financement fédéral, et grâce au Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront de plus de 89 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour lutter contre les changements climatiques et faire croître une économie verte. »

- Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et le confort des maisons et des bâtiments et de réduire les coûts qui y sont associés, d'aider les entreprises canadiennes à innover et à accéder aux technologies, et d'aider les secteurs forestier et agricole à augmenter la quantité de carbone stocké dans les forêts et les sols.

Les ménages à faible revenu qui gagnent moins de 32 500 dollars par année seront admissibles au programme d'économie d'énergie résidentielle.

par année seront admissibles au programme d'économie d'énergie résidentielle. Le programme d'efficacité énergétique et de remplacement de combustibles dans les édifices publics réduira la pollution par le carbone provenant des édifices du secteur public, améliorera leur efficacité opérationnelle et réduira les coûts.

