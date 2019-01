Coupe du monde FIS de ski acrobatique à Mont-Tremblant - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 85 000 $





MONT-TREMBLANT, QC, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 85 000 $ pour l'organisation et la tenue de la Coupe du monde FIS de ski acrobatique, qui se déroulera le 26 janvier 2019 à Mont?Tremblant. La ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, a procédé à cette annonce aujourd'hui.

Plus de 100 athlètes provenant de 15 pays différents seront réunis au sommet de la montagne de Tremblant pour se disputer l'un des titres les plus prestigieux en ski acrobatique.

En plus de la journée de compétition du 26 janvier, tous pourront venir rencontrer les athlètes le lendemain et participer à des séances de photos et d'autographes. Il sera également possible de s'initier à la pratique de ski de bosses sur un parcours sécuritaire, prévu pour tous types de skieurs, en compagnie des athlètes.

L'aide financière est accordée par l'entremise du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer à cette compétition d'envergure qui met en lumière l'expertise et le savoir-faire québécois. Les athlètes qui participeront à cette épreuve au cours des prochains jours sont de véritables modèles de rigueur et de discipline. Par l'expression de leur passion, ils nous démontrent toute la beauté de la pratique sportive, de quoi nous inciter tous et toutes à bouger davantage! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

« C'est une véritable fierté d'accueillir un événement d'une telle envergure pour une deuxième année. J'invite la population à venir encourager les athlètes qui dévaleront les pentes de notre belle montagne et je souhaite un excellent séjour chez nous aux visiteurs venus des quatre coins du monde pour l'occasion. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

Fait saillant :

Dans le cadre de l'entente avec Freestyle Canada, la station Mont Tremblant est devenue, en 2018, l'hôte officiel de la Coupe du monde FIS de ski acrobatique pour les cinq prochaines années. Il s'agit d'un changement majeur qui permet à l'organisation de se positionner de façon avantageuse sur la scène événementielle sportive au Canada.

