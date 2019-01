Élection partielle le 10 mars 2019 pour un poste de conseillère ou conseiller municipal à la Municipalité de Saint-Calixte





QUÉBEC, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Une élection partielle aura lieu à la Municipalité de Saint-Calixte le 10 mars 2019 afin de pourvoir le poste de conseillère ou conseiller municipal du district numéro 5. Une journée de vote par anticipation se tiendra le 3 mars.

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature pour ce poste peuvent le faire jusqu'au vendredi 8 février auprès de la présidente d'élection, Mme Marie-Claude Couture, ou de l'adjointe désignée à cette fin, Mme Liette Martel, aux jours et aux heures indiqués sur l'avis d'élection. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le bureau de la présidente d'élection au 450 222-2782.

Élections Québec rappelle que les règles sur le financement des candidates et candidats ainsi que sur le contrôle des dépenses électorales s'appliquent tout au long de la période électorale, qui débute aujourd'hui.

Pour en savoir plus sur les élections municipales et sur les règles liées au financement politique, toutes deux encadrées par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, visitez le site Web d'Élections Québec à l'adresse electionsquebec.qc.ca.

Les électrices et les électeurs de Saint-Calixte sont invités à voter en grand nombre, la participation électorale étant essentielle à la vie démocratique.

