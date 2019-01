Prix du Québec 2019 - L'appel de candidatures est lancé!





QUÉBEC, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que débute l'appel de candidatures pour les Prix du Québec 2019, la plus haute distinction en culture et en science décernée par le gouvernement du Québec. D'ici le 25 mars, les organisations, les groupes ainsi que les individus sont invités à proposer des candidatures aux sept prix scientifiques ainsi qu'aux huit prix culturels.

Cette année, des changements ont été apportés aux critères d'évaluation, à la nature, aux conditions ainsi qu'aux modalités d'attribution de certains prix. Les personnes intéressées à soumettre une candidature sont donc invitées à prendre connaissance de l'ensemble des modalités avant de préparer un dossier.

Culture

Prix Albert- Tessier (audiovisuel et arts de la scène)

(audiovisuel et arts de la scène) Prix Athanase-David (littérature)

Prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

Prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

Prix Georges-Émile-Lapalme (langue française)

Prix Gérard-Morisset (patrimoine)

Prix Guy-Mauffette (radio, télévision, presse écrite et médias numériques)

Prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Science

Prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

Prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

Prix Lionel-Boulet (recherche industrielle)

Prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

Prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

Prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Prix Relève scientifique (recherche dans toutes les disciplines scientifiques)

Pour chacun des Prix du Québec, les dossiers de candidature seront évalués au printemps par des jurys de pairs issus du milieu. Les prix seront décernés au cours d'une cérémonie officielle qui aura lieu à l'hôtel du Parlement, à l'automne. Chaque récipiendaire recevra notamment une somme de 30 000 $ non imposable, une médaille en argent créée par la joaillière Catherine Villeneuve et un parchemin calligraphié. La personne lauréate du prix Relève scientifique recevra quant à elle une somme de 5 000 $ non imposable.

Lien connexe

Pour plus de renseignements sur les nouveautés concernant les Prix du Québec et sur la façon de présenter une candidature, consulter le site Web à l'adresse prixduquebec.gouv.qc.ca.

