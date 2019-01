Avis aux médias - L'ex-ministre Kevin Falcon se joint à l'IEDM





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'IEDM est très heureux d'annoncer la nomination de l'honorable Kevin Falcon, un ancien ministre ayant piloté des réformes importantes, à titre de Senior Fellow.

M. Falcon a oeuvré pendant 12 ans (entre 2001 et 2013) comme ministre senior au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique. En tant que ministre d'État à la Déréglementation, il a réduit les embûches réglementaires de plus de 40 % au cours du premier mandat du gouvernement de Gordon Campbell. Il a par la suite occupé plusieurs autres postes névralgiques, notamment en tant que ministre de la Santé, ministre des Transports et de l'Infrastructure ainsi que ministre des Finances et vice-premier ministre de la Colombie-Britannique. Homme d'affaires aguerri, M. Falcon est actuellement vice-président exécutif d'Anthem Capital, une firme d'investissement active dans les secteurs de l'immobilier, des mines, de l'énergie, de la technologie et des produits de consommation.

L'expérience reconnue internationalement de Kevin Falcon en ce qui a trait à l'allégement réglementaire revêt une pertinence toute particulière, alors que des réformes s'imposent si on veut assurer la compétitivité du Canada face aux États-Unis.

«?Au cours des 20 dernières années, l'IEDM s'est imposé comme une voix forte et incontournable dans le débat public canadien. C'est avec grand plaisir que je me joins à cette équipe talentueuse à titre de collaborateur?», dit Kevin Falcon.

«?La grande crédibilité et l'expertise de Kevin Falcon en politiques publiques représentent un atout indéniable pour l'IEDM dans la poursuite de sa mission d'éducation économique à travers le pays. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur un collaborateur de sa trempe?», souligne Michel-Kelly-Gagnon, président et directeur général de l'IEDM.

* * *

L'IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications et ses interventions, l'IEDM alimente le débat sur les politiques publiques au Québec et à travers le Canada en proposant des réformes fondées sur les principes de l'économie de marché et de l'entrepreneuriat.

SOURCE Institut économique de Montréal

