465 000 dollars pour appuyer le développement de deux entreprises de Clermont

Le gouvernement du Canada soutient la réalisation des projets de Menaud inc. et Canadian Carbon Group

CLERMONT, QC, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Poursuivant sur leur lancée, Menaud et Canadian Carbon Group, deux entreprises en démarrage de la MRC de Charlevoix-Est, bénéficieront de contributions remboursables totalisant 465 000 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Menaud inc. conjugue créativité et innovation pour créer des produits alcoolisés originaux à partir d'ingrédients du terroir judicieusement sélectionnés. La jeune entreprise bénéficiera d'une contribution remboursable de 275 000 $ pour acquérir divers équipements de distillation et procéder à des améliorations de ses installations. Le projet permettra de créer cinq emplois dans la région.

Pour sa part, Canadian Carbon Group (10940658 Canada inc.) recevra une contribution remboursable de 190 000 $ qui l'aidera à réaliser son plein potentiel de développement. Spécialisée dans le tissage de fibre de carbone sèche, l'entreprise a développé un procédé novateur lui permettant d'offrir un produit haut de gamme recherché par les manufacturiers des secteurs automobile et de l'aviation. Le financement porte sur l'acquisition d'équipements spécialisés, la réalisation d'améliorations locatives et la création d'un site Web transactionnel. Dix emplois seront créés grâce à ce projet.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu des programmes de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux plus de 1,4 million de dollars.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Je salue l'esprit entrepreneurial des dirigeants de ces entreprises dont nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement. Toutes deux possèdent l'expertise et le dynamisme voulus pour saisir pleinement les occasions d'affaires qui se présenteront et pour ainsi passer à la vitesse supérieure. L'appui financier de DEC concrétise notre engagement à soutenir les entreprises qui font croître l'économie et créent des emplois en région. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada mise sur la capacité d'innovation et la volonté d'expansion des entreprises pour appuyer la croissance économique du pays. Menaud inc. et Canadian Carbon Group constituent de beaux exemples de dynamisme, d'audace et de capacité d'innovation. L'appui financier de DEC représente un jalon important du plan d'affaires de ces jeunes entreprises qui se démarquent par leur vision. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Un mélange de savoir-faire, d'intuition et de matières premières judicieusement sélectionnées permettra à Menaud de se tailler une place de choix dans le marché de la distillation et du brassage. Nous sommes heureux de compter sur l'aide de DEC, qui nous donne un précieux coup de main dans la poursuite de nos objectifs. »

Enrico Bouchard, président, Menaud inc.

« Notre plan stratégique est ambitieux et repose sur le développement d'un produit de fine pointe conçu ici même dans la région. L'aide financière accordée par DEC nous donnera une impulsion supplémentaire pour atteindre nos objectifs et concrétiser nos projets les plus inspirés. »

Luc Tremblay, président, Canadian Carbon Group

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. L'aide financière à Minaud inc. a été accordée en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ), tandis que la contribution versée à Canadian Carbon Group provient du fonds de Croissance économique régionale par l'innovation (CÉRI).

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

