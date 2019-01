P&G rejoint Loop de TerraCycle ? une plateforme e-commerce fonctionnelle et respectueuse de l'environnement ? avec 11 marques de produits ménagers





The Procter & Gamble Company (NYSE : PG) a annoncé aujourd'hui l'introduction d'emballages réutilisables et rechargeables pour certains de ses produits les plus populaires, dans le cadre d'une nouvelle initiative ambitionnant de changer la dépendance du monde envers les emballages à usage unique et les déchets destinés à être éliminés. Par ailleurs, de nouvelles solutions circulaires « collecter et recycler » qui contribuent à éliminer les déchets ont également été introduites dans le cadre d'un partenariat avec LoopTM, une plateforme de commerce électronique circulaire développée par le chef de file international du recyclage TerraCycle. De nombreuses marques mondiales de P&G parmi les plus importantes, dont PanteneTM, TideTM, CascadeTM et Oral-BTM, participeront à cette plateforme innovante dans le courant de l'année.

Loop est une solution circulaire mondiale d'emballage et de shopping, première du genre, qui ambitionne d'améliorer ? par rapport aux solutions de commerce en ligne actuelles ? les performances environnementales et les normes de commodité grâce à des emballages qui sont collectés, nettoyés, rechargés et réutilisés. Loop propose également l'option de collecter les produits usagés sur les pas-de-porte des consommateurs en vue d'un recyclage et d'une réutilisation. P&G a été la première société de produits de consommation à rejoindre Loop.

Annoncé lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, ce partenariat fait avancer les objectifs de durabilité Ambition 2030 de P&G et l'engagement continu de la Société à transformer les intentions en matière de développement durable en actions quotidiennes positives.

Les scientifiques et ingénieurs de P&G ont développé des solutions de fabrication, d'emballage et de distribution innovantes qui raviront les consommateurs et leur permettront d'adopter facilement un mode de vie durable. Onze marques de P&G seront disponibles dans le cadre de Loop dans l'un des trois formats. Le système Loop sera validé et optimisé par le biais d'expériences d'apprentissage réelles sur le marché à partir de mi-2019 à New York et Paris.

Des emballages durables

Des marques favorites des ménages comme Pantene, Tide, Cascade et CrestTM ont conçu de nouveaux emballages durables et rechargeables sous la forme de contenants luxueux avec de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

Pantene introduit un flacon unique fabriqué à base d'aluminium léger et durable pour ses shampooings et revitalisants.

introduit un flacon unique fabriqué à base d'aluminium léger et durable pour ses shampooings et revitalisants. Tide, le détergent à lessive numéro un en Amérique, participe à Loop avec son détergent lessiviel à base de plantes Tide purclean, conditionné dans un nouveau flacon durable en acier inoxydable doté d'un simple capuchon rotatif et d'un bec verseur commode.

le détergent à lessive numéro un en Amérique, participe à Loop avec son détergent lessiviel à base de plantes Tide purclean, conditionné dans un nouveau flacon durable en acier inoxydable doté d'un simple capuchon rotatif et d'un bec verseur commode. Cascade, dans sa quête continue de manières de rendre l'expérience du lavage de vaisselle meilleure et respectueuse de l'environnement, a mis au point un nouvel emballage ultra-durable pour son produit Cascade ActionPacs qui permet aux consommateurs d'éviter le prélavage.

dans sa quête continue de manières de rendre l'expérience du lavage de vaisselle meilleure et respectueuse de l'environnement, a mis au point un nouvel emballage ultra-durable pour son produit Cascade ActionPacs qui permet aux consommateurs d'éviter le prélavage. Crest oeuvre en faveur du développement durable dans l'hygiène buccale grâce au nouveau rince-bouche Crest Platinum , une formule unique qui procure une haleine fraîche et prévient les taches, conditionnée dans un flacon en verre durable et rechargeable.

oeuvre en faveur du développement durable dans l'hygiène buccale grâce au nouveau rince-bouche , une formule unique qui procure une haleine fraîche et prévient les taches, conditionnée dans un flacon en verre durable et rechargeable. ArielTM et FebrezeTM participent avec un emballage durable et rechargeable qui est également disponible dans les magasins, testant un nouveau modèle rechargeable et réutilisable s'adressant directement aux consommateurs.

Recyclage des recharges de produits

Oral-B, le leader de l'innovation dans l'hygiène buccale depuis plus de 50 ans, testera des solutions circulaires pour ses brosses à dents électriques rechargeables et ses brosses à dents manuelles. Oral-B CLIC, un nouveau design emblématique pour les brosses à dents manuelles, offre un manche durable équipé d'un mécanisme unique permettant aux consommateurs de remplacer uniquement la tête de brossage. La plateforme Loop recyclera les têtes de brossage usagées des brosses à dents manuelles comme électriques.

le leader de l'innovation dans l'hygiène buccale depuis plus de 50 ans, testera des solutions circulaires pour ses brosses à dents électriques rechargeables et ses brosses à dents manuelles. Oral-B CLIC, un nouveau design emblématique pour les brosses à dents manuelles, offre un manche durable équipé d'un mécanisme unique permettant aux consommateurs de remplacer uniquement la tête de brossage. La plateforme Loop recyclera les têtes de brossage usagées des brosses à dents manuelles comme électriques. GilletteTM et VenusTM fourniront des trousses de voyage premium, avec emballage durable, que le consommateur conservera en plus du manche. Les lames et éléments usagés de ces produits de toilette seront collectés chez les consommateurs en vue d'un recyclage par TerraCycle.

Recyclage des produits d'hygiène usagés

PampersTM et AlwaysTM testeront la collecte de produits d'hygiène usagés aux domiciles des consommateurs en vue d'un recyclage en utilisant une technologie exclusive révolutionnaire mise au point par Fater, une coentreprise entre P&G et le Groupe Angelini. La technologie permet de transformer les produits d'hygiène absorbants usagés en matières premières secondaires pour des applications à plus forte valeur ajoutée.

« Nous tirons profit de plus de 180 années d'innovation et de connaissance des consommateurs de niveau mondial pour permettre une consommation responsable à grande échelle », a déclaré Virginie Helias, vice-présidente et responsable du développement durable chez P&G. « Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec TerraCycle en tant que première société de biens de consommation emballés à faire partie de ce programme transformateur, qui n'est que l'un des nombreux moyens nous permettant d'atteindre nos objectifs Ambition 2030 visant à accélérer l'innovation durable et à favoriser les solutions circulaires.

« Il est temps d'agir maintenant. C'est avec passion que nous exploitons la puissance de notre portée mondiale et la force de nos marques globales de confiance pour développer des solutions plus durables. Des partenariats transformateurs sont essentiels pour mener à bien cette mission car personne ne peut réussir seul », a-telle ajouté.

« Nous sommes ravis de nous associer à P&G et d'autres marques, détaillants, sociétés d'infrastructures globaux et le Forum économique mondial pour créer une nouvelle façon de consommer des produits de manière plus responsable », a déclaré Tom Szaky, PDG de TerraCycle. « Loop a pour ambition non seulement d'éliminer le concept de déchets d'emballage mais aussi d'améliorer nettement l'expérience avec les produits et la commodité dans notre façon de faire nos courses. Grâce à Loop, les consommateurs seront en mesure de consommer de manière responsable des produits conditionnés dans des emballages durables, réutilisables ou entièrement recyclables. Grâce à la puissance et à la portée de marques de confiance, comme celles de P&G, nous pourrons changer les habitudes des consommateurs et atteindre l'échelle requise pour que le modèle atteigne ses objectifs. »

Comment fonctionne Loop

FAIRE SES COURSES : Les consommateurs se rendront sur le site Internet de Loop ou sur les sites des revendeurs partenaires de Loop et achèteront des produits de marques de confiance qui ont été repensés pour ne produire aucun déchet d'emballage.

: Les consommateurs se rendront sur le site Internet de Loop ou sur les sites des revendeurs partenaires de Loop et achèteront des produits de marques de confiance qui ont été repensés pour ne produire aucun déchet d'emballage. RECEVOIR : Les consommateurs reçoivent leurs produits durables dans le contenant d'expédition de pointe conçu exclusivement de Loop qui élimine le besoin d'emballages d'expédition à usage unique comme les boîtes en carton.

: Les consommateurs reçoivent leurs produits durables dans le contenant d'expédition de pointe conçu exclusivement de Loop qui élimine le besoin d'emballages d'expédition à usage unique comme les boîtes en carton. PROFITER : Les consommateurs font l'expérience de l'élégance et de la commodité tout en éliminant le concept de déchet d'emballage jetable.

: Les consommateurs font l'expérience de l'élégance et de la commodité tout en éliminant le concept de déchet d'emballage jetable. COLLECTER : Il n'est pas nécessaire de nettoyer et de se débarrasser de l'emballage ; lorsque les consommateurs ont fini leurs produits, ils mettent l'emballage vide dans l'un de leurs contenants Loop. Loop les récupérera directement à leur domicile.

: Il n'est pas nécessaire de nettoyer et de se débarrasser de l'emballage ; lorsque les consommateurs ont fini leurs produits, ils mettent l'emballage vide dans l'un de leurs contenants Loop. Loop les récupérera directement à leur domicile. NETTOYER : L'équipe de scientifiques de Loop a développé des technologies de nettoyage sur mesure, de sorte que chaque produit puisse être réutilisé en toute sécurité.

: L'équipe de scientifiques de Loop a développé des technologies de nettoyage sur mesure, de sorte que chaque produit puisse être réutilisé en toute sécurité. RECHARGER, RECYCLER OU RÉUTILISER : Loop remplit rapidement les produits au besoin et renvoie les contenants d'expédition rechargés au consommateur. S'il y a des produits usagés récupérables, comme des couches, des tampons, des rasoirs ou des parties de brosse à dents, ils seront récupérés en vue d'une réutilisation ou d'un recyclage.

Produits de P&G disponibles via Loop Pantene Notre objectif est de fournir aux femmes plus de « Great Hair Days » (jours avec de beaux cheveux) et nous ne cessons d'innover et d'améliorer la qualité de nos produits et emballages. Cette importante solution peut contribuer à éliminer complètement les déchets d'emballage avec un flacon pour shampooing et revitalisant qui célèbre notre amour pour les océans et l'environnement. Nous nous associons à Loop de TerraCycle pour contribuer à passer des bouteilles en plastique jetables à des bouteilles et chaînes logistiques durables avec des systèmes de remplissage, où aucun déchet n'est jamais créé. Ces bouteilles uniques, fabriquées avec de l'aluminium léger mais durable, sont conçues pour être nettoyées, rechargées et réutilisées dans le cadre du système Loop et sont cohérentes avec notre ambition globale et notre objectif d'être à l'avant-garde de l'industrie. Tide Nous savons que la propreté est importante ? pour vous, votre famille et notre planète ?, c'est pourquoi nous avons créé Tide purclean : le premier détergent à lessive à base de plantes offrant le pouvoir nettoyant de Tide. Ce nouveau flacon de Tide purclean est fabriqué en acier inoxydable, avec un simple capuchon rotatif durable et un bec verseur commode. Lorsque vous n'avez plus de lessive, il vous suffit de mettre le flacon rechargeable dans votre contenant Loop, celui-ci sera nettoyé, rempli et prêt à être utilisé à nouveau. Formulé pour toute la famille, Tide purclean est élaboré sans colorants et est très doux sur les peaux sensibles. La formule est fabriquée sur un site qui achète de l'électricité éolienne renouvelable et qui n'envoie aucun déchet de fabrication en décharge, faisant de Tide purclean un choix respectueux de la planète, conçu en pensant à notre avenir. Allégez la charge avec Tide purclean. Cascade Cascade® cherche constamment des moyens d'améliorer votre expérience et de garantir qu'elle soit respectueuse de l'environnement avec notre nouvel emballage ultra-durable. Lorsque vous n'avez plus de Cascade ActionPacstm, il vous suffit de mettre le flacon rechargeable dans votre contenant Loop, celui-ci sera nettoyé, stérilisé, rempli et prêt à être utilisé à nouveau. Le détergent Cascade Platinum ActionPacstm nettoie si bien, même lorsque des aliments sont restés collés pendant 24 heures, qu'il permet aux consommateurs de se passer du prélavage. Cela peut permettre d'économiser jusqu'à 15 gallons d'eau par lavage au lave-vaisselle. Lorsque l'on multiplie ce chiffre pour tenir compte de tous les utilisateurs de lave-vaisselle qui effectuent un prélavage, cela peut économiser jusqu'à 150 milliards de gallons d'eau chaque année rien qu'aux États-Unis. Crest Crest montre la voie vers une innovation plus durable pour les bains de bouche. Sans alcool, peroxyde ou parabène, la formule de Crest Platinum procure une haleine fraîche et contribue à protéger vos dents des taches. Crest Platinum sera disponible dans un beau flacon en verre rechargeable doté d'un capuchon en acier inoxydable et protégé par un étui en silicone. Le réapprovisionnement directement à la porte des consommateurs signifie que le transport de lourdes bouteilles de rince-bouche pourrait être une chose du passé. C'est maintenant quelque chose dont on peut sourire. Ariel Nous savons qu'une propreté impeccable sous la forme la plus compacte est importante ? pour vous, votre famille et notre planète ?, c'est pourquoi nous avons créé Ariel Pods, notre détergent le plus innovant pour une propreté impeccable. Nous proposons dorénavant un pack familial durable d'Ariel Pods que vous pouvez utiliser encore et encore. Lorsque vous n'avez plus de lessive, il vous suffit de mettre le pack rechargeable dans votre contenant Loop, celui-ci sera nettoyé, stérilisé, rempli et prêt à être utilisé à nouveau. Plus de détergent à transporter du magasin au domicile et plus d'emballage à se débarrasser lorsque la lessive est terminée. Vous pouvez utiliser les capsules Ariel Pods 3 en 1 même à basse température et bénéficier de la propreté impeccable Ariel. Fabriquées en France sur un site qui achète de l'électricité éolienne renouvelable et qui n'envoie aucun déchet de fabrication en décharge, les capsules Ariel Pods contiennent par ailleurs 70 % moins d'eau dans la formule que le détergent liquide Ariel et sont conçues en pensant à notre avenir. Toujours tenir hors de portée des enfants. Febreze Illustrant son engagement permanent envers le respect de l'environnement, Febreze met sa dernière innovation ? appelée Febreze ONE aux États-Unis et Zero% en Europe ? également à disposition via la plateforme Loop car ce produit est conditionné dans un emballage réutilisable et recyclable. Sans propulseur ni parfum fort, Febreze ONE/Zero% peut être utilisé aussi bien pour l'air que pour les textiles (tissus). Avec sa formule à base d'eau (90 %) et sa technologie brevetée, utilisant de la cyclodextrine, un ingrédient dérivé de la fécule de maïs qui piège les odeurs, le produit ne se contente pas de masquer les odeurs, il les neutralise et les élimine de l'air. Febreze fait déjà partie du programme de recyclage TerraCycle qui a recyclé plus d'un million d'emballages Febreze dans le monde, évitant ainsi leur mise en décharge. *Source : Sondage en ligne effectué en octobre 2017, en France et au Royaume-Uni, montrant 63 % des 221 répondants Oral-B Oral-B, le leader de l'innovation dans l'hygiène buccale depuis plus de 50 ans, testera des solutions circulaires pour ses brosses à dents électriques rechargeables et manuelles. Il fait son entrée dans Loop avec une réinvention révolutionnaire de la catégorie des brosses à dents manuelles : Oral-B CLIC, un nouveau concept emblématique qui réduit les déchets plastiques grâce à un manche durable fabriqué avec un matériau composite unique, largement basé sur des minéraux de qualité, et équipé du mécanisme ClicFittm unique qui permet aux consommateurs de remplacer uniquement la tête de brossage. La plateforme Loop recyclera en parallèle les têtes de brossage usagées des brosses à dents manuelles comme électriques. Gillette Depuis plus de 115 ans, Gillette propose une technologie de précision et une performance produit inégalée ? améliorant la vie de plus de 800 millions d'hommes à travers le monde. Avec le rasoir Gillette Fusion5tm ProShield, nous offrirons un étui de voyage pour rasoir de grande qualité à la place de notre emballage traditionnel, que les consommateurs pourront conserver en plus de leur manche. Une recharge de lames de rasoir équivaut à un mois de rasages et, dès que les hommes ont besoin de nouvelles lames, ils peuvent les renvoyer dans leur contenant Loop à des fins de recyclage. Gillette Venus Gillette Venus, la marque de rasage numéro un dans le monde pour les femmes, prend des mesures supplémentaires permettant à Gillette Venus de se diriger vers la vision de la marque d'emballages 100 % recyclables ou réutilisables ainsi que de solutions produit durables et renouvelables qui ravissent les femmes partout dans le monde. Gillette Venus encourage l'utilisation de manches de rasoir durables et de chaînes d'approvisionnement en lames avec des systèmes de recyclage intégrés. Présentation de notre dernière innovation ? le rasoir Venus Platinum Extra Smooth. Il intègre le premier manche métallique Venus, conçu de manière ergonomique pour augmenter le contrôle durant le rasage et garantir la durabilité pour une utilisation durable dans la routine beauté de chaque femme. Les cartouches sont fabriquées avec cinq lames de haute qualité, livrées dans une boîte en métal réutilisable. Lorsqu'elles doivent être remplacées, il suffit de mettre les lames dans le contenant Loop, Loop se chargera de leur collecte et de leur recyclage, tandis que les femmes peuvent en commander de nouvelles. Pampers et Always Pampers et Always se sont engagées en faveur de la pérennité écologique et nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans la réduction des déchets plastiques et la contribution à une économie circulaire. Nous expérimentons un excellent programme de recyclage des produits d'hygiène, y compris les couches pour bébé et les tampons et serviettes d'hygiène féminine, afin de donner une nouvelle vie aux produits usagés. Pampers et Always sont les premières marques de produits d'hygiène absorbants au monde à utiliser la nouvelle technologie avancée de Fater pour recycler des couches dans des applications à plus forte valeur ajoutée. Fater est une coentreprise entre P&G et Angelini qui fabrique des produits Pampers et Always en Italie. Au sein de Loop, nous testerons pour la première fois cette technologie avec des consommateurs sélectionnés en France. Un conteneur à déchets durable et réutilisable destiné aux produits d'hygiène absorbants, contenant des produits Pampers et Always, sera livré à la porte de votre maison. Le conteneur a été conçu spécialement pour remplir de multiples fonctions - fermé hermétiquement et doté d'un filtre au charbon pour empêcher les odeurs, facile à manipuler avec une partie supérieure pivotante pour des raisons de commodité et conçu de manière esthétique pour s'intégrer à tous les intérieurs. Il vous suffit d'y mettre vos couches et tampons usagés. Lorsque votre conteneur est plein, vous pouvez demander son enlèvement afin qu'il soit nettoyé, stérilisé et renvoyé chez vous avec de nouveaux produits Pampers et Always. Vos produits d'hygiène absorbants usagés seront envoyés dans des installations de recyclage pour y être traités.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l'une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G inclut des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter http://www.pg.com pour suivre toute l'actualité et obtenir des informations sur P&G et ses marques.

À propos de TerraCycle

TerraCycle est une société innovante de gestion des déchets qui a pour mission d'éliminer le concept de déchet (eliminate the idea of waste®). Exerçant ses activités à l'échelle nationale dans 21 pays, TerraCycle s'associe avec des fabricants de produits de consommation, des distributeurs, des villes et des installations de premier plan pour recycler des produits et emballages ? des couches sales aux mégots de cigarettes ? qui sinon finiraient en décharge ou incinérés. Par ailleurs, TerraCycle travaille avec des fabricants de produits de consommation de premier plan pour intégrer des flux de déchets difficiles à recycler ? comme le plastique océanique ? dans leurs produits et emballages. TerraCycle a remporté plus de 200 prix de développement durable et a donné plus de 25 millions de dollars à des écoles et oeuvres de charité depuis sa création il y a 15 ans. Pour en savoir plus sur TerraCycle ou vous impliquer dans ses programmes de recyclage, veuillez visiter www.terracycle.com.

