Vantage Data Centers acquiert 4Degrés Colocation





Vantage Data Centers, un important fournisseur de centres de données dédiés aux entreprises, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 4Degrés Colocation, propriété de Vidéotron Ltée, une filiale de Québecor Média inc. (QMI), pour un montant de 259 millions de dollars canadiens.

Cette acquisition permet à Vantage d'étendre sa présence en Amérique du Nord et d'être dorénavant présent dans six villes dont Santa Clara en Californie, Ashburn en Virginie du Nord, Phoenix en Arizona et Quincy dans l'état de Washington. L'addition des centres de données de Montréal et de Québec porte à neuf le nombre total de centres de données en opérations dont cinq actuellement en développement.

« Le Canada représente un marché très intéressant pour les fournisseurs de solutions infonuagiques et les entreprises d'envergure », explique Sureel Choksi, président et chef de la direction de Vantage Data Centers. « L'acquisition de 4Degrés réduit de façon considérable notre délai de mise en marché et augmente notre capacité à fournir les espaces et la qualité de service recherchés par nos clients. »

Vantage entamera immédiatement d'importants projets d'expansion sur les marchés de Montréal et de Québec afin de mettre en place les plans initialement élaborés par 4Degrés, permettant ainsi d'augmenter la capacité totale à 31MW.

Maxime Guévin, un leader expérimenté, spécialisé dans la construction, la commercialisation et la gestion des centres de données, est nommé vice-président et directeur général de Vantage Canada. Maxime Guévin a occupé le poste de directeur général des centres de données 4Degrés pendant 4 ans.

«"L'équipe de 4Degrés a accompagné Vantage tout au long de la transaction", explique Maxime Guévin. "Nous travaillons en étroite collaboration et avec l'objectif commun de créer et d'opérer des centres de données de qualité supérieure à travers l'Amérique du Nord pour supporter les entreprises d'envergure internationale. »"

Vantage prévoit d'agrandir ses équipes à Montréal et à Québec afin de supporter sa croissance.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers est un chef de file nord-américain des centres de données et présent dans six régions : Silicon Valley en Californie, Ashburn en Virginie du Nord, Phoenix en Arizona et Quincy dans l'état de Washington ainsi que Montréal et Québec au Canada. Vantage compte neuf centres en activité, qui totalisent une capacité de 92MW, et cinq installations actuellement en développement qui offriront une capacité additionnelle de 103MW. À travers ses centres de données, Vantage fournit des services d'hébergement hautement évolutives, flexibles et efficaces dédiés aux fournisseurs de solutions infonuagiques d'envergure et aux entreprises. Elle se démarque par son engagement à fournir un service à la clientèle exceptionnel et à adopter des pratiques de développement durable.

Pour obtenir plus d'informations, visitez le www.vantagedatacenters.com.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 09:10 et diffusé par :