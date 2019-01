Avis aux médias - Les Prix d'histoire du Gouverneur général seront remis à Rideau Hall





OTTAWA, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix d'histoire du Gouverneur général de 2018 à des enseignants et à d'autres Canadiens exceptionnels lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall, le lundi 28 janvier 2019, à 10 h 30.

Les Prix d'histoire du Gouverneur général reconnaissent les efforts déployés par les récipiendaires pour éveiller l'intérêt à l'égard de l'histoire canadienne et de notre patrimoine et soulignent les réalisations exceptionnelles dans les cinq domaines suivants : enseignement, musées, programmes communautaires, recherche savante et médias populaires. Pour en savoir davantage au sujet de ces prix et des récipiendaires, visitez www.histoirecanada.ca/Prix.

