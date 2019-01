/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Chilliwack/





CHILLIWACK, BC, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce de financement dans le cadre d'un nouveau projet de logement à Chilliwack.

Les médias sont invités à se joindre à Jati Sidhu, député de Mission?--?Matsqui?--?Fraser Canyon, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Date : Le 25 janvier 2019



Heure : 10 h 00



Endroit : 45786, Avenue Webb Chilliwack (Colombie-Britannique)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 09:00 et diffusé par :