Des espaces culturels restaurés à Québec





Le gouvernement du Canada appuie les projets de rénovation du Théâtre jeunesse Les Gros Becs, de Méduse, de l'Ampli de Québec et de La Maison Léon-Provancher

QUÉBEC, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Les lieux de diffusion artistique permettent aux Canadiens de tous les horizons de se rassembler. Notre gouvernement s'est engagé à appuyer la construction et la rénovation d'espaces culturels afin de favoriser l'accès aux arts et au patrimoine pour tous.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3,8 millions de dollars au Théâtre jeunesse Les Gros Becs, de 2 millions de dollars à Méduse, de 150 000 dollars à l'Ampli de Québec et de 50 000 dollars à La Maison Léon-Provancher. Il était accompagné de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec ainsi que de M. Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert.

Accordées par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, ces contributions financières permettront aux quatre organismes de se doter d'installations mieux adaptées à leurs besoins.

« Québec est un véritable pôle culturel reconnu partout dans le monde. Les investissements de notre gouvernement permettront à quatre importants organismes de Québec d'accueillir plus d'artistes et de visiteurs dans des lieux modernes. Leurs clientèles auront des espaces sécuritaires et actuels pour créer ou découvrir les oeuvres d'artistes de talent dans des conditions idéales. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Les artistes professionnels de toutes les disciplines foisonnent à Québec. Je suis très heureux que notre gouvernement reconnaisse l'excellence du travail des organismes culturels de la ville et soutienne leurs efforts de mieux servir notre communauté artistique et le public de Québec. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec

« Les organismes artistiques et les institutions patrimoniales de Québec doivent être en mesure de se doter d'infrastructures et d'équipements de qualité pour mener à bien leurs missions. Ces investissements démontrent que le gouvernement du Canada a à coeur de favoriser la création artistique et le partage du savoir dans notre région. »

- M. Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert

« Les Gros Becs rêvent à leur nid depuis plus de 30 ans. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de pouvoir nous poser bientôt! Nous sommes à pied d'oeuvre pour franchir chacune des étapes qui nous mèneront vers un tout nouveau chapitre pour l'organisme et les spectateurs. »

- M. Jean-Philippe Joubert, directeur général, Théâtre jeunesse Les Gros Becs

« Le financement accordé à Méduse par le gouvernement du Canada permettra d'effectuer des travaux structurels et de renouveler significativement les équipements spécialisés mis à la disposition des artistes par l'entremise des organismes-membres de notre coopérative. Ouvert à de nombreux usagers et visiteurs, Méduse est un lieu unique et rare où convergent une multitude de pratiques et d'acteurs des arts et de la culture canadienne. »

- Mme Caroline Salaün, directrice générale, Méduse

« Nous sommes extrêmement reconnaissants d'obtenir l'appui du gouvernement du Canada pour l'insonorisation de nos locaux. Grâce à la contribution exceptionnelle de Patrimoine canadien, l'Ampli pourra servir davantage la relève musicale de Québec en lui offrant des infrastructures professionnelles qui lui permettront de créer dans des conditions optimales. »

- M. Éric Lefrançois, directeur général, l'Ampli de Québec

« Nous sommes enchantés d'avoir reçu l'appui financier de Patrimoine canadien pour le renouvellement de notre exposition permanente Cap sur la biodiversité. Ce financement permettra également d'équiper à la fine pointe notre nouveau laboratoire spécialisé en démonstrations scientifiques que nous offrirons à nos différents publics à compter du mois de mai. »

- Mme Nathalie Martimbeau, directrice générale, La Maison Léon-Provancher

Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs est l'unique diffuseur spécialisé en théâtre jeunesse à Québec. Depuis 1987, l'organisme contribue au développement du théâtre jeunesse dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches par la diffusion professionnelle du théâtre d'ici et d'ailleurs, de la toute petite enfance à l'adolescence. Sa programmation propose un éventail de formes théâtrales, dont la dramaturgie contemporaine, le théâtre d'objets et de marionnettes ainsi que l'art clownesque.

Le projet du Théâtre jeunesse Les Gros Becs consiste à acquérir, à rénover et à agrandir la Caserne Dalhousie, située en basse-ville de Québec, afin d'en faire son lieu de diffusion permanent à l'intention du jeune public. Grâce à cette remise à neuf, l'organisme poursuivra ses activités dans un lieu confortable et pourra accueillir davantage de spectateurs de façon sécuritaire.

Fondée à Québec en 1993, Méduse est une coopérative de solidarité dont le mandat est de diffuser et de promouvoir l'art contemporain professionnel. Chaque année, elle présente à quelque 50 000 visiteurs plus de 400 activités, notamment des expositions, des résidences de création et des visites scolaires.

Le financement accordé permettra à Méduse de rénover et de mettre aux normes ses espaces, en plus d'acquérir de l'équipement numérique moderne.

Actif depuis 2010, l'Ampli de Québec soutient les artistes de la relève musicale dans leur parcours professionnel en offrant des services d'accompagnement, de coaching, de formation, de création et de diffusion. Le projet de rénovation de l'organisme consiste à réaménager et à insonoriser ses espaces pour que plusieurs activités puissent s'y dérouler simultanément.

La Maison Léon-Provancher est un organisme sans but lucratif fondé en 1990 dont la mission est de promouvoir la culture scientifique et l'environnement auprès des jeunes et du grand public. L'organisme met en place et diffuse une foule d'activités éducatives ainsi que des expositions. La Maison Léon-Provancher achètera l'équipement spécialisé requis pour assurer le renouvellement de son exposition permanente. Des tables, des armoires pour produits chimiques, une douche oculaire et des écrans numériques seront notamment acquis.

