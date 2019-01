Proposez la candidature d'un journaliste canadien exceptionnel pour le Prix Couronnement de carrière de la FJC





TORONTO, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Les mises en candidature sont maintenant acceptées pour le Prix Couronnement de carrière de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC), qui récompense un journaliste canadien dont la carrière fait preuve de son engagement envers son métier. La date limite est le 22 février 2019.

« À une époque où le journalisme se trouve sous forte pression, il est important de reconnaître le travail de ceux qui ont consacré leur carrière à maintenir et développer ses standards d'excellence », affirme Michel Cormier, ancien directeur général des nouvelles et affaires publiques à Radio-Canada et président du jury de sélection.

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leurs réalisations dans les domaines suivants : l'ensemble de leur travail journalistique au cours de leur carrière ; leur contribution à la société grâce à un journalisme percutant ; la reconnaissance et le respect de leurs pairs et de la communauté. Les candidats qui ont travaillé dans n'importe quel domaine du journalisme sont admissibles.

La FJC est heureuse d'accueillir la très honorable Adrienne Clarkson, coprésidente de l'Institut pour la citoyenneté canadienne et ancienne gouverneure générale (1999-2005) comme membre du jury.

Le récipiendaire de l'an dernier était Peter Mansbridge, l'ancien présentateur de longue date de l'émission The National de la chaîne CBC et correspondant en chef de CBC News. Il a été reconnu pour sa remarquable carrière en radiodiffusion au cours de laquelle il a été une source d'information fiable partout au pays. Il a rejoint les éminents journalistes qui ont reçu le prix, dont Jean Pelletier, Lloyd Robertson, Peter Bregg, Michael Maclear, Lise Bissonnette, Joe Schlesinger, Norman Webster, Knowlton Nash, June Callwood, Bernard Derome, Peter C. Newman, Peter Gzowski et Robert Fulford.

Le lauréat sera présenté lors de la remise des prix de la FJC à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto le 13 juin 2019. Les tarifs de réservations hâtives pour les billets et les tables du gala sont offerts jusqu'au 28 février 2019.

Soumettez votre candidature.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

