Chazey Partners et AntWorks s'associent pour offrir une automatisation intelligente évolutive de bout en bout à l'échelle de l'entreprise à leurs clients du monde entier

January 25, 2019

Chazey Partners, une firme mondiale de conseil en gestion, se réjouit d'annoncer un nouveau partenariat avec AntWorks, un fournisseur de solutions d'automatisation intelligente entièrement intégrées reposant sur la science fractale. Ce nouveau partenariat est représentatif de la vision commune des deux entreprises selon laquelle les solutions d'automatisation intelligente sont les plus appropriées pour transformer l'ensemble des processus de bout en bout et assurer une évolutivité à l'échelle de l'entreprise pour les clients, au lieu de focaliser uniquement sur des activités discrètes.

Chazey Partners a conclu un partenariat avec AntWorks, un fournisseur de solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation intelligente intégrées, pour assurer une automatisation intelligente évolutive à l'échelle de l'entreprise, combinée à une ingestion de données plus précise et aux exigences de low/no coding.

Ce partenariat permettra à Chazey Partners et AntWorks de générer davantage de valeur pour leurs clients d'Amérique du Nord et du monde entier en utilisant les solutions d'automatisation intelligente full stack intégrées d'AntWorks qui sont conçues pour mieux échelonner les résultats à travers les entreprises, à moindre coût et avec plus de rapidité et de précision. Contrairement aux outils RPA traditionnels (que le secteur appelle de plus en plus la technologie Gen 1.0), les solutions Gen 2.0 d'AntWorks intègrent une suite de technologies IA, y compris la vision artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et la modélisation du langage naturel (NLM), le traitement du langage naturel (NLP) et la génération de langage naturel (NLG).

L'approche intégrée envers l'automatisation intelligente utilise également la lecture optique cognitive qui permet une ingestion des données sous n'importe quelle forme (structurée, semi-structurée, non structurée, inférée et images), ce qui améliore radicalement la qualité et la précision des données utilisées au début du processus d'automatisation.

« Chez Chazey Partners, nous sommes ravis de ce nouveau partenariat. AntWorks est un leader dans le secteur de l'automatisation intelligente, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique qui fait l'objet d'une croissance rapide et offre des bénéfices significatifs aux entreprises partout dans le monde », a déclaré Phil Searle, fondateur et PDG de Chazey Partners. « Nous nous réjouissons à l'idée d'intégrer la technologie d'AntWorks à notre gamme de solutions, de continuer à améliorer et optimiser l'automatisation des processus de bout en bout pour nos clients, de générer un rendement significatif et de permettre une prise de décision améliorée, plus intuitive et plus rapide. »

Asheesh Mehra, PDG et co-fondateur d'AntWorks, a commenté en ces termes, « La philosophie d'AntWorks a toujours été d'envisager l'automatisation dans l'optique du propriétaire du processus. Nous sommes absolument confiants que notre plateforme intégrée offre aux entreprises une solution vraiment unique qui automatise les processus d'affaires de bout en bout. Nous sommes ravis que Chazey Partners, renommés pour leur expertise axée sur le praticien en fourniture de services d'entreprise et en amélioration continue des processus, aient choisi de s'associer à AntWorks pour nous permettre de transformer ensemble les parcours numériques de nos clients de façon transparente. »

À propos de Chazey Partners

?Chazey Partners est une firme mondiale de conseil en gestion dirigée par des praticiens qui prenant en charge des services partagés, la transformation de l'entreprise et l'automatisation intelligente. La méthodologie d'automatisation de Chazey Partners soutient toutes les phases de transformation de l'automatisation pour assurer une stratégie et un programme appropriés offrant des bénéfices tangibles et durables et un retour sur investissement.

Nous sommes fiers d'aider les entreprises et les organisations du secteur public à atteindre l'excellence opérationnelle en matière de fourniture de services d'entreprise essentiels : finance, RH, TI, approvisionnement, gestion d'installations, assistance client, ainsi que de nombreux autres services de soutien. Depuis plus de 14 ans, Chazey Partners aide nos clients à mettre en oeuvre des solutions de prestation de services aux États-Unis et au Canada, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Océanie et en Asie. Tirez parti de notre expérience pour réussir. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur http://www.chazeypartners.com .

À propos d'AntWorks

AntWorks[TM] est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et l'intelligence d'entreprise. En tant que seule plateforme au monde à comprendre chaque type de donnée, ANTsteintm numérise chaque élément d'information pour une gamme diverse d'industries. En créant des bots humanoïdes dans un environnement low-code / no-code, ANTsteintm crée de nouvelles façons d'automatiser des processus complexes. Les solutions d'AntWorks dynamisent les entreprises avec des renseignements précis via un stack de technologies intégrées et intelligentes qui automatise et apprend indépendamment. En clair, elles accélèrent le nouveau, constamment. ANTsteintm est également la première et seule plateforme d'automatisation intelligente d'entreprise basée sur les principes de la science fractale et de la reconnaissance des formes.

