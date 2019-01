BMO Investissements Inc. annonce une proposition de fusion de fonds





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire des BMO Fonds d'investissement, a annoncé aujourd'hui une proposition de fusion de certains BMO Fonds d'investissement afin de rationaliser sa gamme de produits.

Sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation, BMOII propose que chacun des fonds d'investissement (individuellement, un « fonds absorbé » et collectivement, les « fonds absorbés ») soit fusionné dans le fonds d'investissement correspondant (individuellement, un « fonds maintenu » et collectivement, les « fonds maintenus »), comme l'indique le tableau ci-dessous. Si elles sont approuvées, les fusions prendront effet le ou autour du 5 avril 2019 (la « date de prise d'effet »).

Fonds absorbés Fonds maintenus BMO Fonds d'obligations de sociétés échelonnées BMO Fonds d'obligations de base BMO Portefeuille FNB plus à revenu fixe BMO Portefeuille FNB à revenu fixe BMO Portefeuille FNB plus à revenu équilibré BMO Portefeuille FNB équilibré

L'approbation des porteurs de titres des fonds absorbés sera sollicitée lors d'assemblées spéciales tenues le ou autour du 4 avril 2019 afin d'envisager la fusion.

En prévision des assemblées, un document d'avis et d'accès sera envoyé le 4 mars 2019 aux porteurs de titres inscrits au 22 février 2019. Le document d'avis et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction contenant tous les détails des fusions proposées. Le document d'avis et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La fusion de chaque fonds absorbé dans le fonds maintenu applicable sera effectuée avec report d'impôt pour les porteurs de titres. Si les fusions proposées sont approuvées, les porteurs de titres de chaque série de chaque fonds absorbé recevront des unités de la série équivalente du fonds maintenu correspondant, à raison d'un dollar pour chaque dollar détenu. Chaque fonds absorbé sera liquidé dès que raisonnablement possible après sa fusion. Le comité d'examen indépendant des fonds absorbés et des fonds maintenus a examiné les questions de conflit d'intérêts potentiel liées aux fusions proposées et a soumis à BMOII une recommandation positive pour les fusions après avoir déterminé que chaque fusion, si elle était mise en oeuvre, permettrait d'obtenir un résultat juste et équitable pour les fonds absorbés et leurs fonds maintenus correspondants.

Les achats et les substitutions de parts de chaque fonds absorbé seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date de prise d'effet, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d'effet.

Pour de plus amples renseignements au sujet de BMO Fonds d'investissement, n'hésitez pas à consulter notre site, à l'adresse www.bmo.com/fonds .

MC/MDMarques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les BMO Fonds d'investissement sont gérés par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 08:30 et diffusé par :