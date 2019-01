Invitation - On vous invite à l'ÉTS le dimanche 27 janvier, de 10 h à 16 h





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) invite les cégépiens curieux, leurs amis, leurs familles et le public à venir visiter une école d'ingénierie pas comme les autres. Se distinguant des autres écoles et facultés québécoises par sa mission axée sur le génie appliqué, l'ÉTS forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur formation très pratique, le développement de nouvelles technologies et leur transfert en entreprise.

Véritable concentré de ce qui fait tout le dynamisme de l'ÉTS, la journée portes ouvertes est le meilleur moment de l'année pour le constater! Voyez ce qui se trame dans ses laboratoires et découvrez les dernières innovations qui se cachent au coeur des véhicules éoliens, tout-terrain et à faible consommation d'essence, voitures de course, sous-marins, motoneiges écologiques, drones, robots et autres prototypes des clubs étudiants. Une zone de jeux vidéo, de réalité virtuelle et en lien avec l'intelligence artificielle sera érigée sur place.

Visitez l'École, les résidences, le centre sportif et la toute nouvelle bibliothèque; informez-vous sur les programmes d'études, les stages rémunérés en entreprise et les possibilités de bourses. Et surtout, profitez de cette occasion pour rencontrer des professeurs et des étudiants passionnés!

À la recherche d'une formation universitaire qui vous permettra de mettre en application votre génie ou simplement curieux de voir les coulisses d'une école d'ingénierie, vous êtes toutes et tous bienvenus à l'ÉTS le dimanche 27 janvier, entre 10 h et 16 h. Les cégépiens pourront faire gratuitement leur demande d'admission sur place le jour même et courir la chance de gagner une bourse d'études de 2500 $ applicable à une inscription à l'ÉTS.

L'ÉTS est une constituante de l'Université du Québec

Journée portes ouvertes de l'École de technologie supérieure

Dimanche 27 janvier, 10 h à 16 h

1100, rue Notre-Dame Ouest (angle Peel, métro Bonaventure)

http://portesouvertes.etsmtl.ca/

