Fundata récompense les FNB et les fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs pour leur rendement remarquable





MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Quinze fonds négociables en bourse (FNB) et fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs ont été récompensés pour leur rendement, lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées FundGrade A+MD de Fundata hier soir à Toronto.

Les trophées FundGrade A+MD de 2018 reconnaissent les fonds qui affichent une constance de rendement exceptionnel corrigé du risque pendant une année civile.

Les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO suivants ont obtenu la cote FundGrade A+MD :

FINB BMO obligations totales (symbole : ZAG)

FINB BMO équipondéré banques (symbole : ZEB)

FINB BMO équipondéré banques américaines (symbole : ZBK)

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD (symbole : ZWE)

FINB BMO obligations de sociétés à long terme (symbole : ZLC)

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (symbole : ZLB)

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (symbole : ZUQ)

FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (symbole : ZQQ)

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (symbole : ZCS)

FNB BMO américain de dividendes (symbole : ZDY)

BMO Catégorie mondiale énergie

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035

BMO Fonds de dividendes américains

« Nous sommes à nouveau honorés d'avoir plusieurs de nos FNB et fonds d'investissement reconnus par Fundata », s'est réjoui Mark Raes, chef - Gestion de produits, BMO Gestion mondiale d'actifs Canada. « Nous restons déterminés à fournir aux investisseurs une vaste gamme de solutions de placement actives et passives dans diverses catégories d'actifs et zones géographiques, qui offrent des rendements solides et stables malgré la volatilité des marchés. »

Pour plus de renseignements, visitez le site www.bmo.com/gam/ca

À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com . Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata. Les trophées FundGrade A+ et les cotes FundGrade référencés sont calculés en comparant le rendement des fonds d'investissement faisant partie d'une catégorie spécifique établie par le CIFSC.

Nom du fonds Catégorie CIFSC Nombre de fonds Date de début de calcul FundGrade Date de calcul de la note FundGrade FINB BMO obligations totales (ZAG) Revenu fixe canadien 316 1/31/2011 12/31/2018 FINB BMO équipondéré banques (ZEB) Actions de services financiers 49 1/31/2010 12/31/2018 FINB BMO équipondéré banques américaines (ZBK) Actions de services financiers 49 1/31/2015 12/31/2018 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de

dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD (ZWE) Actions européennes 119 1/31/2016 12/31/2018 FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC) Revenu fixe canadien à long terme 9 1/31/2011 12/31/2018 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB) Actions canadiennes 402 1/31/2012 12/31/2018 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) Actions américaines 849 1/31/2015 12/31/2018 FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ) Actions américaines 849 1/31/2011 12/31/2018 FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS) Revenu fixe canadien à court terme 148 1/31/2010 12/31/2018 FNB BMO américain de dividendes (ZDY) Actions américaines 849 1/31/2014 12/31/2018 BMO Catégorie mondiale énergie Actions du secteur énergétique 43 1/31/2009 12/31/2018 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique Équilibrés tactiques 200 1/31/2014 12/31/2018 BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 Portefeuille à échéance cible 2025 22 1/31/2015 12/31/2018 BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 Portefeuille à échéance cible 2035 13 1/31/2015 12/31/2018 BMO Fonds de dividendes américains Actions américaines 849 1/31/2015 12/31/2018

Rendement des fonds d'investissement pour la période achevée le 31 décembre 2018 : FINB BMO obligations totales (ZAG), 1,24 % (1 an), 1,69 % (3 ans), 3,32 % (5 ans) et 3,62 % depuis sa création (19 janv. 2010); FINB BMO équipondéré banques (ZEB), -8,85 % (1 an), 10,86 % (3 ans), 7,83 % (5 ans) et 9,94 % depuis sa création (20 oct. 2009); FINB BMO équipondéré banques américaines (ZBK), -11,40 % (1 an), 6,73 % (3 ans) et 10,72 % depuis sa création (10 fév. 2014); FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD (ZWE), -8,54 % (1 an), 4,52 % (3 ans) et 4,85 % depuis sa création (9 sept. 2015); FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC), -1,25 % (1 an), 4,35 % (3 ans), 5,81 % (5 ans) et 6,60 % depuis sa création (19 janv. 2010); FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB), -2,78 % (1 an), 6,88 % (3 ans), 10,01 % (5 ans) et 12,29 % depuis sa création (21 oct. 2011); FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ), 5,16 % (1 an), 8,63 % (3 ans) et 13,49 % depuis sa création (5 nov. 2014); FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ), -1,85 % (1 an), 11,19 % (3 ans), 12,32 % (5 ans) et 14,66 % depuis sa création (19 janv. 2010); FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS), 1,69 % (1 an), 1,56 % (3 ans) 2,10 % (5 ans) et 2,76 % depuis sa création (20 oct. 2009); FNB BMO américain de dividendes (ZDY), 3,95 % (1 an), 10,06 % (3 ans), 14,61 % (5 ans), et 16,03 % depuis sa création (19 mars 2013); BMO Catégorie mondiale énergie (série A), -5,70 % (1 an), 7,70 % (3 ans), -2,23 % (5 ans), et 7,21 % depuis sa création (17 nov. 2008); BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série A), -4,42 % (1 an), 3,87 % (3 ans), 4,16 % (5 ans) et 4,88 % depuis sa création (12 août 2013); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 (série A), -1,79 % (1 an), 3,56 % (3 ans) et 3,95 % depuis sa création (13 nov. 2014); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 (série A), -4,91 % (1 an), 3,45 % (3 ans) et 4,03 % depuis sa création (13 nov. 2014); BMO Fonds de dividendes américains (série A), -1,48 % (1 an), 8,99 % (3 ans), et 9,36 % depuis sa création (13 nov. 2014).

Les FNB BMO ou les valeurs mobilières mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou valeurs mobilières sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

NasdaqMD, OMXMD, NASDAQ OMXMD, Nasdaq-100MD et Nasdaq-100 IndexMD sont des marques déposées de The NASDAQ OMX Group, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés »), et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.

MC/MD Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds d'investissement et des FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques comprenant les changements de valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou tous autres frais optionnels ou impôts payables par les détenteurs de parts qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou dans les fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

