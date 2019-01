Luzhou Laojiao promeut sa stratégie d'internationalisation aux côtés de l'Open d'Australie





MELBOURNE, Australie, 25 janvier 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'Open d'Australie 2019 (OA) à Melbourne, le fabricant chinois de spiritueux haut de gamme Luzhou Laojiao a vu sa marque « National Cellar 1573 » apparaître dans de nombreux lieux du tournoi de tennis.

En tant que partenaire mondial et co-sponsor de l'OA, Luzhou Laojiao a célébré le prochain Nouvel an lunaire chinois au Rod Laver Arena du Melbourne Park, où se déroule l'OA, aux côtés d'amateurs de tennis issus du monde entier.

Sur les lieux, Luzhou Laojiao a lancé le champion de l'OA et plusieurs éditions commémoratives « National Cellar 1573 » aux côtés de l'OA le 18 janvier, en rendant hommage à tous les joueurs de tennis de l'OA ainsi qu'à tous les amateurs de tennis.

La coopération entre Luzhou Laojiao et l'OA offrira à la société une opportunité de développement plus large, comme l'a expliqué Wang Hongbo, directeur général exécutif adjoint de Luzhou Laojiao Co., Ltd.

Il a affirmé que la coopération constituait également une étape importante dans le cadre de la stratégie d'internationalisation de la société, qui contribuera à développer sa réputation internationale. La société a véritablement établi une coopération approfondie entre les marques chinoises et les meilleurs événements internationaux, tout en renforçant la stratégie d'internationalisation de sa marque.

Aujourd'hui, l'initiative de la Nouvelle route de la soie crée une opportunité sans précédent d'internationalisation pour les entreprises chinoises et les marques nationales chinoises. Le secteur des spiritueux, qui est un symbole typique de la culture traditionnelle chinoise, a également lancé une stratégie d'internationalisation afin de promouvoir ses marques à l'étranger.

Distribuant désormais ses produits dans plus de 50 pays et régions à travers le monde, Luzhou Laojiao est devenue l'une des marques chinoises de spiritueux les plus populaires sur le marché international. En septembre 2018, la société a ouvert ses bureaux nord-américains aux États-Unis, dans le cadre de son pari consistant à accélérer le processus d'internationalisation.

