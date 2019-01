/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les tribus Cowichan, le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique signeront une lettre d'entente sur la réforme des services à l'enfance et à la famille/





DUNCAN, TERRITOIRE COWICHAN, BC, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et l'honorable Katrine Conroy, ministre de l'Enfance et de la Famille de la Colombie-Britannique, accompagnées du chef William Seymour des tribus Cowichan, signeront une lettre d'entente tripartite sur la réforme des services à l'enfance et à la famille.

Date : Le 25 janvier 2019



Heure: 10 h (HNP)



Lieu: Ramada - Cowichan Valley

140, route Transcanadienne

Duncan (Colombie-Britannique)

