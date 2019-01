Le ministre Bains conclut de nouvelles ententes avec des entreprises de premier plan à l'échelle mondiale





De nouveaux projets de Nokia et de Siemens contribueront à créer et à maintenir jusqu'à 2 478 emplois au Canada

DAVOS, Suisse, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Le Forum économique mondial est une tribune idéale pour réseauter et faire avancer les intérêts économiques des Canadiens. L'expertise et la main-d'oeuvre hautement spécialisée du Canada dans le domaine des technologies émergentes font de notre pays un lieu idéal pour faire des affaires.

Aujourd'hui, alors qu'il participait au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a conclu de nouvelles ententes pour la réalisation de deux projets majeurs qui seront menés au Canada par Nokia Canada et Siemens Canada.

Le ministre Bains a annoncé l'octroi de fonds du gouvernement du Canada pouvant aller jusqu'à 40 millions de dollars à Nokia Canada (anglais), un chef de file mondial dans l'équipement de télécommunications. L'investissement aidera à maintenir l'effectif de plus de 2 000 personnes de Nokia au Canada et à créer 237 emplois supplémentaires. Il contribuera aussi à soutenir les projets de Nokia qui seront menés à Kanata et à Mississauga, en Ontario, et qui sont estimés à 214,6 millions de dollars sur plusieurs années. Les produits de Nokia amélioreront la transmission des données et la gestion des réseaux optiques. L'entreprise mettra aussi au point des outils de cybersécurité pour protéger les réseaux de télécommunications et établira au Canada un nouveau centre de recherche Nokia Bell Labs (anglais) qui mènera des recherches sur les façons de permettre aux réseaux de télécommunications de satisfaire aux exigences de la technologie 5G.

Le ministre Bains a aussi annoncé un investissement maximal de 35,66 millions de dollars dans un partenariat entre Siemens Canada (anglais), une entreprise de premier plan spécialisée en électronique et en génie électrique, Énergie NB Power et Nova Scotia Power (anglais). Ce financement aidera à créer et à maintenir jusqu'à 241 emplois hautement spécialisés au Canada atlantique et à soutenir un projet de 92,7 millions de dollars des partenaires. Dans le cadre de ce projet, Siemens effectuera des travaux de recherche-développement en vue de mettre au point une technologie de réseaux électriques intelligents qui aidera à mieux gérer les ressources d'électricité des provinces. Elle travaillera aussi à établir une expertise canadienne dans le but d'améliorer la durabilité et l'efficience des réseaux électriques partout dans le monde. Ce projet contribuera à améliorer l'offre d'électricité dans les communautés moins bien desservies, à mieux intégrer l'énergie renouvelable au réseau électrique et à réduire les coûts futurs d'électricité pour les consommateurs.

Ces investissements du gouvernement du Canada sont effectués au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à soutenir des investissements commerciaux de haute qualité dans tous les secteurs de l'économie.

Citations

« Le travail que fait notre gouvernement sur la scène internationale pour resserrer nos liens avec des entreprises de calibre mondial comme Nokia et Siemens porte des fruits. Les projets annoncés aujourd'hui contribueront à faire du Canada un chef de file de l'économie numérique du XXIe siècle. En mettant au point de nouvelles technologies et de nouveaux produits plus propres, nous créons des emplois pour la classe moyenne, stimulons la croissance économique et bâtissons un avenir meilleur pour les Canadiens. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes heureux d'être un partenaire solide pour les membres de l'écosystème d'innovation au Canada en travaillant de pair avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada et en établissant une nouvelle présence canadienne pour Nokia Bell Labs. Ensemble, nous façonnerons l'avenir numérique à l'aide de technologies de pointe comme la 5G, l'Internet des objets, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, ce qui transformera les industries, les villes et les collectivités du Canada. »

-- Le président-directeur général de Nokia, Rajeev Suri

« Le secteur de l'énergie électrique est en pleine transformation, et de nouvelles applications et de nouveaux moyens de générer et de distribuer l'électricité voient le jour constamment. Les entreprises, les gouvernements et les chercheurs doivent travailler ensemble pour demeurer dans la course et répondre aux besoins du marché de l'électricité. Le partenariat et les investissements de Siemens au Canada atlantique témoignent de l'importance de l'action et de la collaboration dans la production future d'énergie durable au Canada et dans le reste du monde. »

-- Cedrik Neike, membre du conseil de la direction de Siemens AG

Les faits en bref

L'assemblée annuelle du Forum économique mondial est une tribune rêvée pour promouvoir les forces du Canada, y compris son contexte commercial de calibre mondial, son faible taux d'imposition pour les entreprises, ainsi que ses politiques destinées à rehausser le potentiel d'innovation du pays.

Du financement, des conseils d'experts, des programmes et des services aident les entreprises à innover, à créer des emplois et à faire croître l'économie du Canada. Par exemple, Investir au Canada aide à attirer des investissements internationaux et à créer des emplois, tandis que la Stratégie en matière de compétences mondiales facilite et expédie les démarches des entreprises pour recruter des talents de calibre mondial afin d'accroître leurs activités et de prendre de l'expansion.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :