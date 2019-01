district m reçoit 12 millions de dollars d'Investissement Québec et du Fonds de solidarité FTQ





Cet investissement soutiendra les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'expansion internationale de l'entreprise et l'acquisition de talents

MONTRÉAL, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - district m, un chef de file des technologies publicitaires situé à Montréal, a annoncé aujourd'hui un investissement de 12 millions de dollars visant à propulser sa croissance future. Ce deuxième tour de financement comprend une première participation de 9 millions de dollars fournie par Investissement Québec, ainsi qu'un nouvel investissement de 3 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ, un partenaire financier de district m depuis 2016.

Ce nouveau tour de financement fait grimper à 20 millions de dollars le montant total dont a profité district m en deux ans et demi. Les fonds permettront à l'entreprise d'accélérer sa croissance par l'embauche de professionnels hautement qualifiés, tout particulièrement au sein de l'équipe technique, qui a pour mandat de développer son portefeuille de solutions dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. De concert avec l'évolution de la plateforme de logiciel-service (SaaS) et les nombreux projets de croissance de district m, ces avancées visent à développer encore davantage l'offre de publicité programmatique destinée aux PME, aux annonceurs et aux éditeurs.

district m prévoit également consolider sa présence au Canada et aux États-Unis, et poursuivre son expansion internationale par une croissance interne et des acquisitions stratégiques. Dans la foulée d'une croissance exponentielle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 1335 % entre 2014 et 2018, district m s'engage à tirer profit de cet investissement pour doubler ses revenus au cours des 24 prochains mois.

« Nous sommes enchantés de faire équipe avec Investissement Québec, l'un des fonds institutionnels les plus réputés de la province qui gère un portefeuille d'investissements impressionnant offrant de précieuses occasions de partenariats, a déclaré Jean-François Côté, cofondateur et chef de la direction de district m. Depuis deux ans et demi, le Fonds de solidarité FTQ est pour nous un partenaire de premier plan, qui a joué un rôle clé dans notre croissance impressionnante. Nous nous comptons privilégiés de pouvoir compter sur ces deux sociétés d'exception pour entamer notre prochain chapitre. »

« Investissement Québec est fière de s'associer à district m, une jeune entreprise qui a le vent dans les voiles. Nous serons à leurs côtés dans la mise en oeuvre de leur plan de croissance, et nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à renforcer la position de l'entreprise comme un joueur-clé dans son secteur d'activités, tout en créant des emplois à forte valeur ajoutée », a soutenu Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« En cette période de grandes transformations dans l'industrie de la publicité, nous sommes fiers de continuer de soutenir district m à l'aube d'une nouvelle phase de croissance, a affirmé Alain Denis, vice-président principal, Capital de risque, au Fonds de solidarité FTQ. district m souhaite tirer profit de la position privilégiée de sa plateforme sur le marché local pour étendre sa présence à l'international. Nous sommes fiers d'aider cette entreprise d'ici à atteindre ses objectifs! »

À propos de district m

District m est un ad exchange qui crée un marché ouvert et transparent connectant éditeurs et annonceurs et maximisant la demande publicitaire numérique d'aujourd'hui. Partenaire de confiance depuis notre création, nous nous associons à 2?500 éditeurs à l'échelle mondiale et apportons ainsi une demande croissante provenant de plus de 350 marques. En 2018, district m s'est classé au 123e rang du palmarès nord-américain Technologie Fast 500 de Deloitte, et au 25e rang du classement Fast 50 Canada.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194?000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2?800 entreprises et compte plus de 667?000 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, consultez le www.fondsftq.com.

