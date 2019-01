/R E P R I S E -- Avis aux médias - 90 jeunes Montréalais de 18 à 30 ans investissent l'hôtel de ville de Montréal pour la 32e simulation de conseil municipal du Jeune Conseil de Montréal/





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie, Laurence Lavigne-Lalonde, et la présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal, Cathy Wong, invitent les représentants des médias à assister à la 32e simulation de conseil municipal du Jeune Conseil de Montréal, la plus importante simulation municipale francophone en Amérique du Nord. Il s'agit d'une occasion unique d'entendre l'opinion des jeunes sur des dossiers d'actualité et d'assister à des débats qui alimenteront la réflexion des citoyennes et citoyens et des personnes élues. Les représentants sont invités à assister aux débats le samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier de 9 h à 17 h.

Au programme :

Vendredi 25 janvier, 16 h 30 : Assermentation des jeunes élu.e.s en présence de Laurence Lavigne-Lalonde, membre du comité exécutif et responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie ainsi que de Sterling Downey, vice-président du conseil municipal

Samedi 26 janvier, en après-midi : Débats

le règlement sur la protection et la création du patrimoine montréalais;

le règlement sur la communautarisation du Service de police de la Ville de Montréal;

Dimanche 27 janvier : Débats

en avant-midi : le règlement sur l'inclusion des nouveaux arrivants;

en après-midi : le règlement sur la priorisation des transports en commun et actifs.

Lieu : Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :