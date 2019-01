19 ambassadeurs de congrès honorés pour leur contribution au rayonnement international de Québec





QUÉBEC, le 25 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de la Soirée Hommage aux ambassadeurs qui s'est tenue au Manège militaire Voltigeurs de Québec, le 24 janvier dernier, le Cercle des ambassadeurs de Québec a mis en lumière l'apport de 19 personnalités qui, parallèlement à leurs activités professionnelles traditionnelles, ont contribué au rayonnement de la capitale en organisant un congrès international à Québec en 2018. Les 16 congrès tenus grâce à l'implication de ces ambassadeurs ont généré 16 M$ de retombées économiques et attiré des milliers de congressistes du monde entier.

Prix remis lors de la Soirée Hommage :

Ambassadeur de l'année 2018

M. Normand Voyer, professeur titulaire au Département de chimie de l'Université Laval, a été nommé Ambassadeur de l'année 2018 pour son implication dans la venue et l'organisation de plusieurs congrès au fil des ans. Organisateur principal du 13th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry, tenu en juillet 2018 au Centre des congrès de Québec, M. Voyer a aussi été l'instigateur de la venue, en 2013, du Congrès de l'Institut de chimie du Canada. Cet ambassadeur a également organisé et coorganisé plusieurs symposiums scientifiques au Québec, au Canada et aux États-Unis.

M. Voyer assure la direction scientifique du Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l'ingénierie des protéines (PROTÉO) de l'Université Laval depuis 1999. En plus de ses activités de recherche, le professeur Voyer participe activement à la promotion des sciences auprès du public, particulièrement les jeunes. Il a présenté de nombreuses conférences de vulgarisation sur la chimie. Normand Voyer est aussi chroniqueur régulier à la radio de Radio-Canada.

Événement de l'année 2018

M. Matthew Hatvany, professeur titulaire au Département de géographie de l'Université Laval, s'est vu décerner le prix Événement de l'année 2018 pour la tenue à Québec des Congrès régional de l'Union internationale de géographie, Congrès de l'Association canadienne des géographes et Congrès du Conseil national de l'enseignement géographique. Cet événement a attiré 1 300 participants au Centre des congrès de Québec, en août 2018, et a généré des retombées économiques de 3,3 M$ dans la région.



Lauréats - Catégorie Événements tenus en 2018

PETER VANROLLEGHEM

6th IWA/WEF - Water Resource Recovery Modelling Seminar

Mars, Entourage sur-le-Lac

CLAIRE BEAUMONT, JULIE BEAULIEU, MARIE-ÈVE BACHAND

7e Conférence mondiale « Violence à l'école et politiques publiques » et 7e Congrès biennal du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC)

Avril, Centre des congrès de Québec

GASTON BERNIER

International Anaplastology Association 32nd Annual Educational Conference

Mai, Hôtel Château Laurier Québec

PATRICE POUBELLE, MARC POULIOT ET SYLVAIN BOURGOIN

Neutrophils

Juin, Hôtel Château Laurier Québec

MARIO GIRARD ET ANIK MÉTIVIER

16e Conférence mondiale Villes et Ports

Juin, Centre des congrès de Québec

DAVID PARÉ

North American Forest Soils Conference - International Symposium on Forest Soils

Juin, Hôtel Château Laurier Québec

YOUNÈS MESSADDEQ

21st International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses

Juin, Centre des congrès de Québec

NORMAND VOYER

13th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry

Juillet, Centre des congrès de Québec

JEAN-MARIE DE KONINCK

Conférence pancanadienne en théorie des nombres

Juillet, Université Laval

SIMON THIBAULT ET PIERRE MARQUET

Workshop on Information Optics

Juillet, Centre des congrès de Québec

GILLES MARTEL

54th FBINAA National Training Conference

Juillet, Centre des congrès de Québec

WILLIAM ENLOW

Assemblée générale annuelle de l'International Federation of Medical Students Association

Juillet, École nationale d'administration publique

MATTHEW HATVANY

Congrès régional de l'Union internationale de géographie

Congrès annuel de l'Association canadienne des géographes

Congrès annuel du Conseil national de l'enseignement géographique

Août, Centre des congrès de Québec

PIERRE FRANCUS

20th International Sedimentological Congress

Août, Centre des congrès de Québec

PASCALE TREMBLAY

10th Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language

Août, Centre des congrès de Québec

CLÉMENT GOSSELIN

ASME International Design Engineering Technical Conference & Computers and Information In Engineering Conference

Août, Centre des congrès de Québec

À propos du Cercle des ambassadeurs de Québec

www.cercledesambassadeurs.com

Sous la responsabilité de Québec Destination affaires, le bureau officiel des congrès et réunions de Québec, le Cercle des ambassadeurs soutient et accompagne des experts et leaders locaux dans leurs démarches pour organiser un congrès américain ou international à Québec. Il regroupe 150 ambassadeurs influents et dynamiques qui ont organisé un congrès ou ont un projet viable en cours. Le Cercle a été fondé en 1995 par le Centre des congrès de Québec, l'Office du tourisme de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Québec International et l'Aéroport international Jean-Lesage se sont joints aux partenaires par la suite.

