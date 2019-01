/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly parlera des possibilités économiques du tourisme et soulignera l'achèvement d'un projet d'infrastructure à Rimouski/





RIMOUSKI, QC, le 24 janv. 2019 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, visitera des kiosques sur le tourisme où elle parlera avec des experts régionaux du tourisme et des voyages. La ministre Joly prononcera également une allocution sur les possibilités économiques du tourisme au Canada, y compris à Rimouski, et soulignera les façons dont le secteur crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. De plus, elle parlera de la nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme.

La ministre Joly répondra aux questions des médias à la suite de son allocution.

En après-midi, la ministre Joly se rendra à l'Université du Québec à Rimouski au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, pour souligner l'achèvement d'un projet d'infrastructure subventionné par le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

Exposition sur le tourisme et allocution de la ministre :



Date : Le vendredi 25 janvier 2019



Heure : 8 h



Lieu : Hôtel Rimouski

Salle de bal A

225, boulevard René-Lepage Est

Rimouski (Québec)



Événement lié au Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires :



Date : Le vendredi 25 janvier 2019



Heure : 10 h 45



Lieu : Université du Québec à Rimouski

300, allée des Ursulines

Rimouski (Québec)

