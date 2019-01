Les achats des Fêtes et les transactions internationales ont aidé à faire augmenter de 3,0 % les dépenses au Canada au cours du dernier trimestre de 2018





La plus faible croissance des quatre dernières années pourrait mettre en évidence la tendance pour 2019.

TORONTO, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Le dernier trimestre de 2018 s'est conclu par une augmentation de 3 % des dépenses comparativement à la même période en 2017, selon Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), le plus important acquéreur de transactions par carte de débit et de crédit au Canada. Cette augmentation représente la plus faible croissance trimestrielle de l'année 2018, voire des quatre dernières années.

« Chaque trimestre de 2018 a enregistré une croissance des dépenses, mais les augmentations globales ont été plus modérées que celles des dernières années », déclare Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris. « Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2019, avec des dépenses prudentes et une croissance modérée. »

D'un point de vue provincial, le dernier trimestre de l'année a été une période de hauts et de bas. Le Québec et la Colombie-Britannique ont enregistré des augmentations supérieures à la moyenne de 5,4 % et de 4,1 %, comparativement aux trois derniers mois de 2017. La Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse, quant à elles, ont enregistré des baisses respectives de 4,5 % et de 3,2 %. L'Ontario se situe dans la moyenne nationale, avec une augmentation des dépenses de 3,3 % comparativement à la même période en 2017.

Bien qu'ils soient modérés, ces chiffres démontrent une croissance plus importante que celle récemment annoncée par Statistique Canada. Le PIB1 et les ventes au détail2 au Canada ont augmenté de 0,3 % au mois d'octobre, comparativement au mois précédent. Les ventes au détail ont diminué de 0,9 % en novembre3 en raison d'un nombre moins élevé de ventes dans les stations d'essence, les concessionnaires de véhicules et les magasins de pièces automobiles.

Augmentation des dépenses pendant les Fêtes

Malgré une période des Fêtes achalandée, le mois d'octobre est celui qui a enregistré la plus importante augmentation des dépenses du trimestre avec une augmentation de 5,2 %, comparativement aux mois de novembre (augmentation de 3,8 %) et de décembre (augmentation de 1,6 %). Le Vendredi fou, le lendemain de Noël et le dernier vendredi avant Noël ont tous enregistré une augmentation des dépenses comparativement à l'année précédente.

Sur le plan des volumes, le Vendredi fou a enregistré la plus importante augmentation comparativement à l'an dernier, soit une augmentation de 6 %. Le 21 décembre (dernier vendredi avant Noël), quant à lui, a enregistré le plus important nombre de transactions. Cette année, le samedi avant Noël (22 décembre) a été le troisième jour le plus marquant en matière de dépense, alors que le lendemain de Noël a été le quatrième jour le plus marquant. Ce dernier a tout de même enregistré une augmentation des dépenses de 5,57 % comparativement à l'année 2017.

Augmentation continue des transactions sans contact

Les Canadiens ont continué d'adopter les solutions de paiement sans contact au cours du dernier trimestre de 2018, avec une augmentation de 30,14 % du volume et une augmentation de 27,68 % du nombre de transactions comparativement à la même période en 2017. Ces augmentations deviennent moins importantes d'un trimestre à l'autre puisque de plus en plus de Canadiens adoptent ce mode de paiement. Par contre, la part totale de l'utilisation des paiements sans contact continue d'augmenter, représentant près de la moitié (47,75 %) des transactions traitées au cours de ce trimestre par l'entremise de canaux sans contact.

Augmentation des dépenses provenant des voyageurs internationaux au Canada

Le volume des dépenses par carte internationale a augmenté de 8,02 % au cours de la même période en 2017. Parmi tous les voyageurs internationaux, les États-Uniens demeurent ceux qui dépensent le plus au Canada, avec une augmentation de 8,47 % comparativement au dernier trimestre de 2017. Les voyageurs de la Chine, du Royaume-Uni, de l'Australie et du Mexique ont enregistré les plus importantes augmentations en matière de volume, avec des augmentations respectives de 5,20 %, 15,76 %, 4,71 % et 9,63 % comparativement à 2017.

Veuillez consulter le document infographique pour voir les faits saillants, notamment les catégories et les dépenses les plus populaires par province.

MonerisMetrics, alimenté par Moneris, est un indicateur significatif des dépenses des Canadiens. Il fournit des renseignements au sujet des dépenses au pays dans diverses catégories en analysant les données des transactions par cartes de crédit et de débit.

