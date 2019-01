/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng rencontre des propriétaires de petite entreprise à Mississauga et à Vaughan/





MISSISSAUGA, ON, le 24 janv. 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à Mississauga et à Vaughan pour rencontrer des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs locaux. Elle soulignera également la réduction du taux d'imposition des petites entreprises par le gouvernement ainsi que d'autres mesures fédérales visant à aider les petites entreprises à démarrer, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés.

Les deux événements sont ouverts aux médias.

Séance de discussion informelle devant la Chambre de commerce de Mississauga

Date : Le vendredi 25 janvier 2019



Heure : De 8 h 30 à 10 h 30



Lieu : Hilton Mississauga/Meadowvale

Salles Greenwich et Compass

6750 Mississauga Road

Mississauga (Ontario)







Séance de discussion informelle destinée aux petites entreprises de Vaughan



Date : Le vendredi 25 janvier 2019



Heure : De 11 h à 12 h



Lieu : Hôtel de ville de Vaughan

2141 Major Mackenzie Drive West

Vaughan (Ontario)

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 06:00 et diffusé par :