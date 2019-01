Defence IQ publie un rapport sur le marché mondial de l'entraînement au pilotage militaire à l'approche de la 18[e] Conférence annuelle sur l'entraînement au pilotage militaire





LONDRES, January 25, 2019 /PRNewswire/ --

À l'approche de la 18[e] conférence annuelle sur l'entraînement au pilotage militaire, Defence IQ a publié le rapport 2019 sur le marché mondial de l'entraînement au pilotage militaire. Le rapport donne un aperçu complet des achats les plus importants réalisés à l'échelle mondiale, ainsi que des programmes en cours et des besoins des marchés des avions à voilure fixe et des hélicoptères (voilure tournante). Voici les principaux éléments du rapport :

Les dernières nouvelles sur les demandes de proposition et les appels d'offres mondiaux en termes d'entraînement au pilotage militaire

Une analyse des récentes acquisitions de systèmes d'entraînement au pilotage, destinés aux plateformes à voilure tournante et à voilure fixe

Un aperçu détaillé des ressources technologiques actuelles en matière de formation au pilotage

Un aperçu des tendances et de la doctrine de l'entraînement des forces aériennes

Face aux pressions constamment exercées pour maintenir l'état de préparation en vue d'un conflit potentiel entre adversaires qui se ressemblent et à la nécessité croissante de tirer parti des capacités d'opérer dans des environnements disputés et dégradés, le rapport présente une série d'éléments marquants mondiaux permettant de progresser dans ce qui est actuellement un marché en rapide évolution.

Parmi ces éléments marquants figurent le système intégré d'entraînement au pilotage de l'Armée de l'air espagnole qui sera mis en service en 2020, les besoins impérieux de l'Armée de l'air pakistanaise en matière d'avions d'attaque légers et d'entraîneurs de conversion opérationnelle, la mise en oeuvre du plan Jericho par la Force aérienne royale australienne et le déploiement de l'entraîneur du TX par l'USAF (Force aérienne des États-Unis).

Ces programmes et bien d'autres seront expliqués plus en détail lors de l'entraînement au pilotage militaire, qui aura lieu au Hurlingham Club à Londres, du 26 au 28 mars 2019. Plus de 250 commandants des forces aériennes, opérateurs chevronnés, pilotes, directeurs de programmes, responsables politiques et leaders de l'industrie se réuniront pour la première conférence mondiale sur la formation au pilotage.

Vous pouvez télécharger le rapport 2019 complet sur le marché mondial de l'entraînement au pilotage militaire en cliquant sur ce lien.

Pour en savoir plus sur l'entraînement au pilotage militaire en 2019, veuillez visiter http://www.militaryflighttraining.com, ou écrire à enquire@defenceiq.com.

