/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre O'Regan annoncera du financement pour l'efficacité énergétique à Terre-Neuve-et-Labrador/

Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, en compagnie du premier ministre de...

Lors de son passage à Davos, en Suisse, dans le cadre de la réunion du Forum économique mondial, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, rencontrera Rajeev Suri, président-directeur général...

Investissement Québec et l'Association québécoise des technologies (AQT) sont heureux de dévoiler en primeur les trois finalistes du prestigieux concours PDG de l'année AQT-Investissement Québec 2019. Félicitations aux trois finalistes : madame Katie...

C Hôtels Tremblant a annoncé aujourd'hui un investissement d'environ 45 M$ dans un complexe hôtelier de luxe avec spa au pied du Versant Soleil. Ce projet unique de condominiums avec gestion hôtelière prendra forme à quelques pas du télésiège, aux...