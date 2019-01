Le STSI² choisit la solution bee4sense Information Insight d'OppScience pour la valorisation de ses données





OppScience, solution innovante de valorisation de la donnée, annonce que le ST(SI)² (Service des Technologies et des Systèmes d'Information de la Sécurité Intérieure), DSI de la Police et de la Gendarmerie Nationales, a sélectionné la plate-forme bee4sense Information Insight d'OppScience pour la recherche et la valorisation des données gérées dans les applications d'aide à l'enquête. La plate-forme est mise à la disposition des services de police et de gendarmerie afin d'accélérer et d'optimiser les recherches multicritères des fichiers judiciaires et constitue ainsi une véritable plus-value dans la conduite des enquêtes.

« Après avoir efficacement remplacé notre ancienne solution de recherche sur l'application TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires), nous avons décidé de mettre en oeuvre les nouvelles fonctionnalités de la plateforme bee4sense Information Insight qui répondent à des besoins opérationnels de plus en plus nombreux et complexes » déclare le Colonel Touak, Sous-Directeur des Systèmes d'Information au ST(SI)². « La plateforme bee4sense Information Insight permet non seulement de prendre en compte la recherche de l'information mais aussi la valorisation opérationnelle de la données grâce à son moteur sémantique et à ses capacités de gestion de graphes de relations. Le champ des possibilités offert par cette solution nous ouvre de nombreuses perspectives. »

« Travailler avec le ST(SI)², dont les enjeux autour de la donnée sont colossaux dans le contexte actuel, est un tournant majeur pour OppScience dans le monde du renseignement et de l'aide à l'enquête » annonce Guillaume Bréjaud, Directeur Général de la société OppScience. « Cela confirme l'importance de la valorisation des données dans ces métiers pour lesquels il est fondamental d'obtenir des résultats pertinents, dans des délais compatibles avec l'urgence qu'impose l'accomplissement de leurs missions quotidiennes. » La plate-forme bee4sense Information Insight d'OppScience adresse des besoins stratégiques dans les grandes entreprises, les administrations et les organisations non gouvernementales. Cette plate-forme combine des algorithmes de Machine Learning et de Traitements Automatiques du Langage couplés à la puissance d'une base de graphe.

A propos d'OppScience

Dans un contexte de globalisation de l'information où l'appréhension des risques et des opportunités repose sur les données elles-mêmes mais aussi et surtout leurs interconnexions, OppScience innove en proposant des solutions de valorisation de la donnée reposant sur des algorithmes d'Intelligence Artificielle (Machine Learning et Traitement Automatique du Langage) permettant d'en extraire la valeur et la puissance d'une base de graphe pour les mettre en relation. Ces solutions accélèrent la compréhension de volumes d'information très importants dans des temps très courts en tenant compte des contextes d'usages. Les utilisateurs sont donc à-même de découvrir les informations essentielles et de prendre les décisions requises.

