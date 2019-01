HCL Technologies rend hommage à des leaders de l'humanitaire à l'occasion du Forum économique mondial 2019 à Davos





HCL Technologies, une société internationale de technologie, a annoncé aujourd'hui sa prochaine cérémonie de remise des prix Goodwill Champions qui rendront hommage à des leaders de l'humanitaire du monde entier. L'événement aura lieu le 24 janvier 2019 dans le Pavillon d'HCL à Davos et célébrera ces organisations héroïquement engagées dans la poursuite de nobles causes, et promouvant principalement l'éducation mondiale, le développement de la jeunesse et l'autonomisation des femmes. C'est la première fois cette année que ces prix sont décernés et HCL Technologies envisage de les distribuer chaque année dans le cadre d'un forum mondial.

Les lauréats sont Katja Iversen, PDG de Women Deliver, qui plaide pour des investissements mondiaux en faveur de l'égalité des sexes et de la santé ; Olajumoke Adekeye, fondateur de Young Business Agency, qui fournit, aux jeunes demandeurs d'emploi de par le monde, une formation à des compétences améliorant l'employabilité ainsi que des services de recrutement ; Chiara Tilesi, fondatrice de We Do it Together, qui produit des films, des documentaires, des émissions de télévision et d'autres formes de médias, entièrement dédiés à l'autonomisation des femmes ; Baillie Aaron, fondatrice et PDG de Spark Inside, société pionnière offrant des formations et un encadrement professionnel à des jeunes détenus ; Jane Hunt, PDG de The Front Project, qui s'efforce d'améliorer l'éducation, la santé et le développement de la petite enfance ; et Justin Cooper, directeur et administrateur de The Varkey Foundation, dont l'objectif est de changer la planète par le biais d'une éducation mondiale. Dans l'optique desvaleurs de HCL, les lauréats ont été choisis en fonction de l'influence positive et de la manière unique avec laquelle ils ont transformé leurs communautés au cours de l'année passée. En outre, chaque lauréat a été félicité pour avoir fait preuve d'esprit d'entreprise dans ses initiatives.

« HCL tient à récompenser les efforts que fait notre écosystème pour promouvoir une philanthropie créative et les engagements dont le monde a besoin. Parmi nos nombreuses missions, nous cherchons à encourager également les idées et les programmes uniques consacrés à des causes humanitaires », a déclaré Roshni Nadar Malhotra, directrice exécutive et PDG de HCL Corporation, vice-présidente de HCL Technologies et administratrice de la Shiv Nadar Foundation. « Ces organisations honorables illustrent la force positive du changement dont le monde a besoin, et nous sommes fiers de les féliciter pour leurs réalisations. »

Les récompenses décernées s'inscrivent dans la ligne des efforts philanthropiques antérieurs de HCL et de sa profonde détermination à améliorer les vies. En outre, les prix reflètent le thème général des programmes de HCL au Forum économique mondial qui explorent principalement la façon dont la relation entre l'Homme et la technologie va évoluer au cours de la prochaine décennie, qui sera riche en innovations rapides. En collaboration avec son écosystème de partenaires et de parties prenantes et dans le cadre du thème Harmonie Homme-Machine, HCL lance la Plateforme HCL 2030, qui mènera des explorations et discussions approfondies avec d'éminents innovateurs et futurs dirigeants qui stimulent le changement dans les technologies numériques, bouleversent les services bancaires et financiers, et revendiquent l'équation entre le capital et l'humain, ainsi que l'avenir de l'innovation produits.

À propos de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) est une société technologique mondiale de premier plan qui aide les entreprises mondiales à repenser et à transformer leurs activités par le biais des technologies numériques. HCL opère dans 43 pays et son chiffre d'affaires consolidé pour les 12 mois clos le 30 septembre 2018 s'est élevé à 8,2 milliards USD. HCL se concentre sur la fourniture d'un portefeuille de services intégrés, reflété par sa stratégie de croissance selon les Modes 1?2?3. Le Mode 1 englobe les services de base dans les domaines des applications, de l'infrastructure, de l'externalisation des processus métiers (Business process outsourcing, BPO) ainsi que les services d'ingénierie et de R&D, en tirant parti de DRYiCETM Autonomics pour transformer le paysage commercial et informatique des clients, en les rendant « lean » et « agiles » Le Mode 2 met l'accent sur des offres intégrées de services numériques et analytiques, d'IoT WoRKStm, de services natifs en nuage, de services de cybersécurité et de services GRC centrés sur l'expérience et les résultats, afin de générer des résultats commerciaux et de permettre la numérisation de l'entreprise. La stratégie en Mode 3 est axée sur les écosystèmes et crée des partenariats IP innovants pour permettre le développement de produits et de plateformes. HCL exploite son réseau mondial de laboratoires intégrés de co-innovation et ses capacités de distribution mondiales pour fournir une prestation multiservice holistique dans des secteurs clés, notamment les services financiers, la fabrication, les télécommunications, les médias, l'édition, le divertissement, la vente au détail et les BCE, les sciences de la vie et les soins de santé, le pétrole et le gaz, l'énergie et les services publics, les voyages, les transports et la logistique, ainsi que les services gouvernementaux. Avec à son actif 127 875 professionnels de différentes nationalités, HCL s'attache à créer de la valeur réelle pour ses clients en établissant « Des relations qui vont au-delà du simple contrat ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hcltech.com.

