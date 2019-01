L'innovation et la technologie révolutionneront notre manière de nourrir le monde





Cargill se concentre sur la technologie, la numérisation et la R & D pour nourrir une population croissante et proposer une alimentation saine dans les limites des ressources de la planète. MINNEAPOLIS, 25 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Depuis plus de 150 ans, Cargill s'est donné pour mission de nourrir le monde. Toutefois, à mesure que la population mondiale augmente et que les valeurs des consommateurs changent, les systèmes agroalimentaires et agricoles doivent également évoluer.

« L'innovation sous toutes ses formes ? technologie, numérisation et R & D ? offre les moyens de relever certains des plus grands défis que notre système alimentaire mondial ait rencontré. », a déclaré David MacLennan, président-directeur général de Cargill, « Qu'il s'agisse de lutter contre la faim, de répondre aux préférences des consommateurs, de créer des lieux de travail plus sûrs, de garantir la transparence de notre système alimentaire ou d'aider les agriculteurs à prospérer, Cargill est convaincue que la technologie peut apporter des solutions. »

Cargill reconnaît qu'aucune entreprise, technologie ou plate-forme ne peut y parvenir seule. C'est la raison pour laquelle l'entreprise privilégie les technologies open-source, en mettant à la disposition de tous les meilleures approches possibles afin de faire évoluer l'ensemble du secteur et de faire progresser l'alimentation et l'agriculture au niveau mondial.

« En associant l'expertise numérique et la culture d'innovation de Cargill aux compétences de nos partenaires essentiels, qu'il s'agisse d'Hyperledger ou de Descartes Labs, de Cainthus ou de Techstars, nous avons mise au point des solutions qui renforcent l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. », a déclaré Justin Kershaw, directeur des systèmes d'information de Cargill. « Que ce soit en matière d'apprentissage automatique, d'IdO, de blockchain ou d'innovations à découvrir, il convient de trouver la technologie appropriée afin de résoudre certains des plus grands défis en matière d'alimentation et de durabilité auxquels le monde fait face aujourd'hui. »

« Tout comme n'importe quelle autre infrastructure essentielle, les chaînes d'approvisionnement alimentaire et agricole ont besoin d'une modernisation et d'une innovation continues. Cargill continuera à effectuer des investissements significatifs pour numériser les chaînes d'approvisionnement alimentaire et agricole, en mettant l'accent non seulement sur la croissance de l'entreprise et de ses clients, mais également sur la progression du commerce responsable, la prospérité des agriculteurs et l'objectif de la société consistant à nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. », a-t-il conclu.

