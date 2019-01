LEXON écrit un nouveau chapitre de son histoire en rejoignant BOW Group





BOW Group annonce l'acquisition de LEXON afin de diversifier son portefeuille de marques au-delà des objets connectés.

LEXON, avec 28 ans d'existence, plus de 180 prix de design, de nombreuses collaborations avec des créateurs de renommée mondiale, une présence dans 90 pays et plus de 6000 points de vente, ainsi qu'une activité importante dans le cadeau d'affaires, s'est imposée comme la marque française de design. Ses collections intemporelles d'objets et de bagages, dessinés pour la maison, le bureau, le voyage ou le nomadisme urbain, allient une forte identité à une simplicité d'utilisation, apportant un plaisir esthétique au quotidien.

Certains objets devenus iconiques de LEXON figurent dans la collection permanente des plus grands musées au monde comme le MoMA de New York et le Centre Pompidou de Paris. Les boutiques de design les plus prestigieuses telles que la Fondation Louis Vuitton, le Bon Marché, le MoMA Design store, confirment une forte présence de la marque. Parmi ses produits importants on peut notamment citer la radio Tykho, le reveil Flip, les bagages Airline et la mini enceinte Mino ? commercialisée à plus de 500,000 exemplaires en moins d'un an.

Boris Brault, fondateur et président de BOW Group déclare :

« LEXON est une entreprise française emblématique : son esthétique combinée à son expertise dans la création d'objets désirables et abordables s'aligne avec notre ambition de conquérir un marché mondial des objets lifestyle, aux côtés de notre autre marque MyKronoz qui a su convaincre près de 3 millions d'utilisateurs en moins de 5 ans. Aujourd'hui, nous prévoyons de nous appuyer sur le portefeuille solide de LEXON pour saisir des opportunités de marché considérables. Avoir LEXON au sein de BOW Group apportera un héritage de conception incroyable et une croissance supplémentaire à travers la diversification. »

En rejoignant BOW Group, LEXON bénéficiera des plateformes existantes du groupe, telles que son centre de R & D basé à Shenzhen (BOW Industries), composé de 40 ingénieurs et de ses capacités de production, son solide réseau de canaux de vente en ligne et hors ligne. L'objectif premier est de développer l'activité commerciale et d'accroître la notoriété de la marque, notamment par le lancement d'un nouveau site e-commerce.

Le fondateur de LEXON, René Adda, qui intègre le comité de direction de BOW Group en tant que Chief Design Officer et reste associé, déclare : « Cette opération marque pour LEXON une étape importante afin d'atteindre notre plein potentiel. Je suis sincèrement enthousiaste de rejoindre BOW Group avec lequel nous partageons le même esprit entrepreneurial, la même passion pour le design et la même approche axée vers le grand public. Cette intégration donnera une nouvelle dynamique à LEXON en accélérant notre présence dans de nouveaux pays et canaux inexploités grâce à une distribution sélective. De plus, tirer parti de l'infrastructure existante de R & D et d'approvisionnement de BOW facilitera incroyablement notre développement produit et notre stratégie de croissance. »

A propos de BOW Group:

BOW Group est un spécialiste des objets lifestyle grand public, fort d'une présence internationale sur les marchés de l'objet lifestyle et des wearables, à travers ses deux marques distinctes : MyKronoz et LEXON.

BOW Group compte désormais plus de 100 collaborateurs répartis dans quatre centres : Paris, Genève, Miami et Shenzhen.

Depuis juillet 2015, BOW a accueilli à son capital Next Stage AM, puis en 2017 PM Equity Partner, le fonds capital-risque de Philip Morris International. La ZeTime de MyKronoz a convaincu plus de 40 000 contributeurs dans près de 100 pays, et est ainsi devenue la smartwatch hybride la plus financée au monde avec plus de 8 millions de dollars levés, ainsi que la plus importante campagne de financement participatif jamais réalisée en 2017 sur Kickstarter. Depuis sa création en 2013, MyKronoz a vendu plus de 3 millions de montres connectées et s'est imposée comme un véritable challenger à la fois pour les fabricants électroniques et les horlogers traditionnels.

Communiqué envoyé le 25 janvier 2019 à 01:15 et diffusé par :