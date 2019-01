Mary Kay Inc. annonce deux nominations à la direction des opérations de la chaîne logistique





Mary Kay Inc., qui célébre le jubilé de son 55e anniversaire en tant que marque de beauté et de vente directe sur près de 40 marchés, annonce la nomination de Chaun Harper au poste de vice-présidente principale en charge de la fabrication et de la Dr Lucy Gildea en tant que vice-présidente principale et directrice scientifique. Dans leurs nouvelles fonctions, Mmes Harper et Gildea rejoindront l'équipe de direction de la société mondiale de cosmétiques.

Comme Vice-présidente principale et directrice de la fabrication, Chaun Harper assumera la responsabilité des opérations de fabrication mondiales, du contrôle des stocks mondiaux, de la planification des approvisionnements, du transport et de la qualité globale. Mme Harper a rejoint Mary Kay Inc. en 2014 en tant que directrice des opérations de production. Au cours de son mandat, Mme Harper a contribué à créer une culture d'amélioration continue des installations de fabrication de Mary Kay, notamment en augmentant grandement l'efficacité de la production et en mettant en place des opportunités de développement clés afin que les employés puissent améliorer leurs compétences techniques et progresser dans leur carrière. Avant de rejoindre cette emblématique société de beauté, Mme Harper travaillait pour L'Oréal, où elle a occupé plusieurs postes au sein des services opérationnels et de qualité.

Comme vice-présidente principale et directrice scientifique, la Dr Lucy Gildea continuera à diriger les activités de recherche et développement de Mary Kay Inc. Depuis son entrée dans la prestigieuse société de soins de beauté en 2017, Mme Gildea a fait progresser la stratégie produit globale ainsi que les gammes d'innovation de la société. Détenant un portefeuille mondial de plus de 1 400 brevets pour des produits, des technologies et des systèmes d'emballage, Mary Kay a favorisé une culture de l'innovation et investi des millions de dollars par an en recherche et développement. La Dr Gildea jouera un rôle clé dans la direction innovante de la société pour la prochaine génération. Avant de rejoindre Mary Kay Inc., la Dr Gildea a passé 15 années chez Procter and Gamble, où elle a travaillé dans les domaines des soins de santé, des soins bucco-dentaires, des technologies cosmétiques, et du développement des soins dermatologiques et de beauté.

« En relativement peu de temps, Chaun et Lucy ont apporté une contribution importante et ont joué un rôle déterminant dans les activités de recherche, de développement et de chaîne logistique de Mary Kay », a déclaré Deborah Gibbins, directrice d'exploitation chez Mary Kay Inc. «?Dans leurs nouvelles fonctions en tant que membres de l'équipe de direction de la société, Chaun et Lucy s'emploieront à assurer l'harmonisation mondiale et régionale de la stratégie et des planifications des produits Mary Kay®. En tant que l'un des principaux innovateurs dans les secteurs de la vente directe et de la cosmétique, Mary Kay est une société dynamique offrant, dans son portefeuille mondial, plus de 700 produits cosmétiques. Alors que nous continuons à produire les meilleurs produits du secteur, nous sommes fiers de nommer Chaun et Lucy à ces postes de direction, sachant que leur leadership et leur expertise seront inestimables dans le cadre de nos efforts pour enrichir la vie des femmes partout dans le monde.?»

Harper a obtenu un baccalauréat ès sciences chimiques de la Arkansas Tech University de Russellville, dans l'Arkansas, et une maîtrise en administration des affaires de la Webster University de St. Louis, au Missouri. La Dr. Gildea est titulaire d'un baccalauréat en sciences biologiques du Georgetown College de Georgetown, au Kentucky, et d'un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire, en immunologie et en maladies infectieuses de l'Université de Cincinnati.

À propos de Mary Kay

Chez Mary Kay, le succès réside dans notre engagement à offrir des produits irrésistibles, une opportunité enrichissante et un impact positif sur la communauté. Depuis 55 ans, Mary Kay incite les femmes à atteindre leurs objectifs professionnels dans près de 40 pays. En tant que société multimilliardaire, nous proposons les derniers nouveautés en matière de soins dermatologiques, de parfums et de cosmétiques aux couleurs vives. Découvrez plus de raisons d'aimer Mary Kay à l'adresse www.marykay.com.

