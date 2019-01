Déclaration du ministre Goodale sur les arrestations menées par la GRC à Kingston





EDMONTON, Le 24 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante :

« Le gouvernement du Canada n'a aucune responsabilité plus importante que celle de protéger ses citoyens. Plus tôt aujourd'hui, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d'autres partenaires policiers ont pris des mesures à Kingston, en Ontario, en s'appuyant sur des renseignements crédibles, pour assurer la sécurité publique.

La GRC discutera des détails opérationnels en temps opportun.

Le gouvernement surveille continuellement toutes les menaces potentielles et des mesures solides sont en place pour y répondre. Les Canadiens peuvent être assurés que lorsque des renseignements crédibles sur une menace potentielle sont obtenus, la GRC, le Service canadien du renseignement de sécurité et les autres organismes policiers et de sécurité prennent les mesures qui s'imposent pour garantir la sûreté de notre pays et la sécurité de ses citoyens.

Tout compte fait, le niveau officiel de la menace pour le Canada demeure « Modéré », où il se situe depuis l'automne de 2014. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

