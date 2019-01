Le nouveau sondage mondial YPO sur le leadership (YPO Global Leadership Survey) révèle que les jeunes chefs d'entreprise sont pour la plupart convaincus que les affaires sont une force décisive au service du bien





DAVOS, Suisse, 25 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPO , la plus importante organisation mondiale sur le leadership regroupant plus de 27 000 dirigeants, a effectué un sondage auprès de ses membres provenant de plus de 130 pays afin de déterminer leurs pensées sur le fait de savoir si l'objectif des entreprises est d'avoir un impact sur la société, au-delà des profits et de la richesse.



Le Sondage mondial 2019 de l'YPO sur le leadership , réalisé du 23 décembre 2018 au 4 janvier 2019 auprès de plus de 2 200 PDG interrogés, a révélé qu'un changement culturel important concernant le rôle de la direction d'entreprise est en cours, comme l'indiquent les conclusions suivantes :

Une large majorité des personnes interrogées (74 %) déclarent que leur vison sur leur rôle de dirigeant d'entreprise a changé au cours des cinq dernières années. Les employés (43 %), les collègues (40 %) et leurs enfants (37 %) ont été cités parmi les principales personnes influentes derrière cette nouvelle conviction.

Les chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils étaient beaucoup plus enclins à avoir un impact par le biais de leurs activités que par leur implication dans la politique.

Selon les PDG interrogés, le principal obstacle aux efforts déployés pour accroître l'impact de leurs activités réside dans les réglementations gouvernementales (51 %), suivies de loin par la fiscalité (27 %). Sur le plan régional, des troubles politiques ont été identifiés par les membres en Afrique (32 %) et dans la région MENA (39 %), ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l'enquête (19 %).

Les PDG ont déclaré que leurs trois principales préoccupations pour l'avenir étaient le manque d'éducation de qualité (37 %), le changement climatique (37 %) et la paix, la justice et les institutions mondiales (30 %). La profondeur et le type de préoccupation varient selon la région géographique du membre : Le manque d'éducation de qualité a été signalé comme étant un problème par les membres d'Amérique latine (56 %) et des États-Unis (41 %). Le changement climatique a été le plus souvent cité parmi les membres d'Europe, suivis par l'Asie (48 % et 41 %, alors que la moyenne de l'enquête était de 37 %).

Les dirigeants agissent pour répondre à ces préoccupations par le biais de leurs activités. S'assurer que leurs activités marquent une différence positive (57 %), créer des emplois et instaurer la prospérité pour les personnes (49 %) mais aussi enseigner / guider d'autres personnes (43 %) sont les principaux moyens sur lesquels les PDG interrogés concentrent leurs efforts. En outre, la réduction des déchets et l'impact environnemental ont été les principaux points de convergence des participants en Asie (44 %), en Europe (44 %) et en Afrique (43 %).

Pour donner une perspective supplémentaire à ces résultats, YPO a interrogé simultanément plus de 1 800 futurs dirigeants, âgés de 18 à 31 ans, ayant au moins une formation universitaire, afin de comparer leurs opinions sur ces mêmes sujets par rapport à celles des responsables actuels. Ce groupe a également été majoritairement d'avis (92 %) que le but des entreprises est d'avoir un impact sur la société au-delà de la recherche du profit et de la richesse.

Le changement climatique (37 %) était également une préoccupation majeure de cette jeune génération et plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) souhaitent réduire leur impact sur l'environnement. Le manque d'éducation de qualité (27 %), la disponibilité des opportunités de travail, la croissance économique (24 %) et la paix, la justice et les institutions mondiales (22 %) ont également pesé dans l'esprit des futurs dirigeants.

Alors que la plupart des dirigeants actuels considèrent que la réglementation gouvernementale est le principal obstacle à l'impact, les futurs dirigeants pensent que la corruption (42 %) et le fait que les chefs d'entreprise ne souhaitent pas en faire plus (32 %) sont les véritables obstacles.

YPO partagera les résultats du sondage mondial 2019 sur le leadership (Global Leadership Survey) lors d'une table ronde intitulée Profit with Purpose: A New Global Model à Davos le 24 janvier 2019. Les résultats complets du sondage sont disponibles sur YPO.org/Davos.

Méthodologie de l'YPO 2019 Global Leadership Survey :

Le sondage « YPO 2019 Global Leadership Survey » des membres YPO a été mené par cette dernière du 23 décembre au 4 janvier via un questionnaire en ligne avec un échantillon probabiliste représentatif de 2 283 membres YPO. L'échantillon comprenait des membres de 110 pays. Le questionnaire était en anglais. La marge d'erreur d'échantillonnage est de plus ou moins 1,97 point de pourcentage au niveau de confiance de 95 %.

L'enquête complémentaire auprès de la jeune génération (futurs chefs d'entreprise) a été réalisée par YPO du 23 décembre au 4 janvier. Au total, 1 871 personnes interrogées du monde entier âgées de 18 à 31 ans, ayant au moins une formation universitaire, ont participé au sondage. La marge d'erreur d'échantillonnage est de plus ou moins 2,3 points de pourcentage au niveau de confiance de 95 %.

