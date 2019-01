Wilson Sonsini Goodrich & Rosati renforce ses équipes chargées de la confidentialité et de la cybersécurité





? Jan Dhont rejoint l'équipe de Bruxelles ? PALO ALTO, Californie, 25 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, le premier fournisseur mondial de services juridiques aux entreprises du secteur des technologies, des sciences de la vie et de la croissance, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Jan Dhont en qualité d'associé au sein du service de chargé de la confidentialité et de la cybersécurité du bureau de Bruxelles.

Jan Dhont a plus de 20 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises et aux entités du secteur public sur des questions relatives aux données et à la vie privée en Europe. Il aide les entreprises à identifier et à résoudre des questions liées au respect de la confidentialité et de la cybersécurité dans l'UE, conçoit et met en oeuvre leurs programmes de conformité aux règles générales de protection des données (RGPD) et apporte une solution aux incidents liés à la cybersécurité. Jan Dhont est particulièrement expérimenté en matière d'assistance aux entreprises lors d'enquêtes des autorités de protection des données et de la représentation de ces entreprises lors de litiges relatifs à la vie privée. Il travaille pour le compte de sociétés publiques et privées internationales et basées aux États-Unis dans plusieurs secteurs clés, tels que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, la vente au détail, la technologie, les assurances et les services de paiement.

« Jan est un praticien respecté et l'un des rares avocats en Europe à pratiquer le droit européen en matière de protection des données au plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Il jouit d'une expérience impressionnante en matière de protection des données et de cybersécurité, des domaines d'une importance capitale pour nos clients. », a déclaré Cédric Burton, associé du bureau de WSGR à Bruxelles, codirecteur du service consacré à la confidentialité et la cybersécurité et directeur du service chargé de la protection de la vie privée en Europe, « L'arrivée de Jan vient renforcer l'équipe européenne de notre cabinet, qui figure parmi les plus grands de Bruxelles et de ses environs, et nous met dans une position privilégiée qui nous permettra d'aider nos clients à faire face à une surveillance accrue de la part des autorités de protection des données. »

Avant de rejoindre WSGR, Jan Dhont était depuis 2015 associé d'un cabinet d'avocats mondial, dont il dirigeait le service chargé de la confidentialité des données européennes. Jan Dhont a débuté sa carrière juridique au sein de l'autorité belge de protection des données. De 2000 à 2007, il était associé chez Hunton & Williams, et plus tard chez Crowell & Moring, à Bruxelles. En 2007, Jan Dhont a participé à la création de Lorenz Law, un cabinet d'avocats spécialisé dans les domaines de la confidentialité et de la sécurité des données pour les entreprises publiques et privées basées aux États-Unis. Durant huit années, il a bâti avec succès un cabinet de haut niveau dans le domaine de la protection de la vie privée.

Jan Dhont a obtenu son doctorat en droit (J.D.) à l'Université de Louvain en 1996, et son master en droit (LL.M.) à l'Université de Bruxelles en 1998.

Jan Dhont est le troisième avocat de haut niveau à rejoindre les rangs de l'équipe consacrée à la confidentialité et à la cybersécurité du cabinet au cours des derniers mois. En décembre 2018, WSGR avait annoncé qu'Allison Bender avait intégré le bureau de WSGR à Washington, D.C., en qualité d'avocate Of counsel, et en octobre 2018, WSGR avait annoncé que Lore Leitner avait rejoint le bureau de WSGR à Londres en qualité d'avocate Of counsel. En outre, à compter du 1er février 2019, les activités du cabinet en matière de confidentialité et de cybersécurité incluront deux autres associés, Beth George et Matt Staples, qui se consacrent respectivement à la cybersécurité et à la confidentialité transactionnelle. Tous deux ont été élus associés en décembre 2018.

