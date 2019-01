Andersen Global nomme un partenaire espagnol en droit public aux postes de coordinateur juridique de l'UE et de membre auxiliaire du conseil d'administration européen





Andersen Global a annoncé aujourd'hui la nomination de José Vicente Morote en tant que coordinateur juridique européen et membre suppléant du conseil d'administration régional européen. José Vicente est partenaire chez Andersen Tax & Legal en Espagne et responsable de la pratique réglementaire et du droit public à Madrid et à Valence.

Composé des partenaires fiscaux et juridiques des sociétés membres et des sociétés partenaires d'Andersen Global et dirigé par Andrea De Vecchi et Paolo Mondia, tous deux gérants de la région Europe, le conseil régional a collaboré diligemment avec le président d'Andersen Global et le PDG d'Andersen Tax LLC, Mark Vorsatz, pour promouvoir la stratégie de développement des opportunités de croissance et des opérations dans la région. Le conseil d'administration européen a été créé en septembre 2018.

«?José Vicente est un leader reconnu dans le domaine du droit public et son soutien actif et substantiel à nos départements de services juridiques a été inestimable?», a déclaré Andrea De Vecchi. « Son expertise et sa perspicacité sont un atout précieux pour coordonner nos services juridiques. Nous sommes impatients de travailler avec lui pour faire participer les organismes publics et renforcer d'autres activités connexes.?»

Paolo Mondia a ajouté : « Notre conseil régional est la clé de voûte de notre succès en Europe avec près de deux douzaines de pays représentés, 200 partenaires, plus de 1 000 professionnels au total et environ 400 avocats assurant des services fiscaux et juridiques. José Vicente partage notre vision et nos valeurs fondamentales. Son parcours professionnel nous sera très utile.?»

Avant de rejoindre Andersen Tax & Legal en Espagne, M. Morote a travaillé en tant que partenaire chez Olleros Abogados, et directeur associé chez LexUrban Abogados & Urbanistas, société de LexCorporate Abogados. Il a été doyen de la faculté de droit à l'Université catholique de Valence, San Vicente Mártir Conseiller auprès d'agences publiques en matière de droit administratif depuis 1995, il est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Bologne.

Au cours des quatre dernières années, Andersen Global a renforcé sa présence dans de nombreux pôles économiques majeurs en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal, en France, en Espagne, en Italie, en Hongrie, en Turquie, en Irlande, en Autriche, en Pologne, en Grèce, à Chypre, au Luxembourg, en Slovaquie, aux Pays-Bas et en Suisse, par l'intermédiaire de ses sociétés membres et des sociétés collaboratrices.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 129 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 20:50 et diffusé par :