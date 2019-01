nCipher Security apporte confiance, intégrité et contrôle aux informations et applications essentielles





nCipher Security, qui apporte confiance, intégrité et contrôle aux informations et applications essentielles, a été officiellement lancée aujourd'hui, créant un nouveau leader sur le marché des modules de sécurité matériels (hardware security module, HSM) à usage général.

L'environnement numérique en rapide mutation d'aujourd'hui offre des possibilités d'améliorer la satisfaction clientèle, l'efficacité opérationnelle et l'atout concurrentiel, mais pose également de nouveaux défis sécuritaires. Les solutions et services de nCipher, leaders sur le marché, permettent aux organisations de rester en phase avec l'innovation tout en protégeant leurs actifs essentiels contre les atteintes à la sécurité.

Depuis plus de 20 ans, les plus grandes organisations du monde font confiance aux HSM nShield de nCipher pour assurer une confiance de base à leurs applications essentielles et répondre à leurs besoins en matière de cybersécurité. Parmi nos clients, figurent cinq des dix plus grandes entreprises du classement Fortune 100 et dix des vingt plus grandes entreprises du classement FTSE 100.

En outre, les organisations sont désormais soumises à un nombre croissant de mandats de conformité stricts, tels que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, la loi californienne sur la notification des violations de données (California Data Breach Notification Law) et l'amendement à la loi australienne sur la protection des données personnelles (Australia Privacy Amendment Act) de 2017. En offrant le plus haut niveau d'assurance en matière de protection des données sensibles, nCipher permet aux organisations de se conformer à ces très exigeants contrôles de conformité .

Cindy Provin, PDG de nCipher Security, a déclaré :

« Je suis à la fois enthousiaste et fière de diriger une équipe innovante, souple et de classe mondiale qui aide nos clients à accueillir avec confiance un avenir numérique. Les HSM nShield de nCipher constituent un élément crucial pour la sécurisation des applications essentielles du marché actuel, ainsi qu'une voie transition vers le cloud, les nouvelles méthodes de paiement numérique et l'Internet des objets. Avec de retentissantes violations de données qui font la une des journaux quotidiennement et face aux législations récemment entrées en vigueur, les organisations doivent se munir d'une sécurité adéquate. »

Les clients de nCipher s'appuient sur les HSM nShield pour fournir une confiance de base à un large éventail d'applications d'entreprise, telles que, notamment, les infrastructures à clés publiques (ICP), la protection de la clé de cryptage SSL/TLS, les signatures codées, les signatures numériques, et la technologie blockchain. À l'heure où la croissance de l'Internet des objets (IdO) entraîne une demande accrue en termes d'identifiants de périphérique et de certificats, les HSM nShield vont continuer de garantir les mesures de sécurité essentielles telles que l'authentification de périphériques à l'aide de certificats numériques.

Points forts de nCipher :

Équipe de direction de classe mondiale, dévouée et expérimentée

Technologie exceptionnelle soutenue par 32 brevets

Plus de 700 années cumulées d'expérience en cryptographie appliquée et sécurité

Certifications tierces fortes (FIPS 140-2, eIDAS, Critères communs)

20 années de réussites dans la livraison de modules HSM de pointe à usage général

Solide clientèle incluant cinq des dix plus grandes entreprises du classement Fortune 100 et dix des vingt plus grandes entreprises du classement FTSE 100

Réseau mondial de partenaires et distributeurs technologiques stratégiques

nCipher Security est désormais une activité autonome distincte de Thales et est séparée du reste du Groupe Thales en attendant sa cession à un tiers acheteur. Ceci est le résultat de l'offre de rachat de Gemalto par le Groupe Thales et des demandes de nombreuses agences antitrust, y compris la Commission européenne, le but étant de créer un acteur puissant dans l'espace des HSM à usage général afin de préserver la concurrence sur cet important marché et de fournir les livraisons et innovations aux clients nShield. Thales et Gemalto continuent de travailler de manière constructive avec les autorités antitrust compétentes pour obtenir les dernières autorisations en matière de contrôle et règlement sur les fusions en Russie et aux États-Unis. En outre, Thales et Gemalto cherchent actuellement à obtenir, des autorités compétentes en Russie, l'autorisation relative aux investissements étrangers.

nCipher Security exposera sur le stand n° 3106 à la conférence RSA 2019 pour démontrer comment ses solutions cryptographiques peuvent vous protéger des attaques et menaces actuelles, assurer votre conformité et protéger vos applications métiers.

Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram ? terme de recherche : nCipherSecurity.

À propos de nCipher Security

L'environnement numérique en évolution rapide d'aujourd'hui améliore la satisfaction clientèle, confère un avantage concurrentiel et optimise l'efficacité opérationnelle. Il multiplie également les risques en matière de sécurité.

nCipher Security, un leader sur le marché des modules de sécurité matériels (hardware security module, HSM) à usage général, autonomise les organisations de premier plan en apportant confiance, intégrité et contrôle à leurs informations et applications essentielles.

Nos solutions cryptographiques sécurisent les technologies émergentes (cloud, IdO, blockchain, paiements numériques), et répondent aux nouvelles exigences de conformité en déployant la même technologie éprouvée qu'adoptent aujourd'hui les entreprises mondiales pour protéger leurs données sensibles, leurs communications réseau et leurs infrastructures d'entreprise. Avec nos modules, gardez confiance en vos applications essentielles, soyez assuré de l'intégrité de vos données, et exercez un contrôle total aujourd'hui, demain, et à tout moment. www.ncipher.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2019 à 20:20 et diffusé par :