Katie Bussières, PDG Nubik, François Dion, PDG Lévio et Martin Roy, PDG Christie Innomed finalistes pour le Prix PDG de l'année AQT- Investissement Québec 2019

MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec et l'Association québécoise des technologies (AQT) sont heureux de dévoiler en primeur les trois finalistes du prestigieux concours PDG de l'année AQT-Investissement Québec 2019. Félicitations aux trois finalistes : madame Katie Bussières, PDG de Nubik, monsieur François Dion, PDG de Lévio et monsieur Martin Roy, PDG de Christie Innomed.

Un jury indépendant, formé de président(e)s d'entreprises en technologies ainsi que de représentant(e)s d'Investissement Québec et de l'AQT, a sélectionné les trois finalistes. Le grand lauréat sera couronné par la voix du jury (30 %) et le vote des participants (70%) lors de la soirée gala du 21 février dans le cadre de « Vision PDG », un forum exclusif aux PDG d'entreprises des technologies qui se tiendra du 20 au 22 février 2019 à Mont-Tremblant. L'intégrité du processus d'élection est assurée par une firme indépendante de sondages, SOM Recherches et Sondages.

Mené par Katie Bussieres, Nubik offre à ses clients une expertise dans la mise en oeuvre des solutions Salesforce et Financial Force. Nubik est une entreprise 100% virtuelle centrée sur l'individu et où la conciliation travail-vie personnelle prend beaucoup de place. Elle a prouvé au cours des dernières années que son modèle d'affaires supporte bien la croissance et est performant. Nubik exporte 50% de ses services à l'extérieur du Canada tout en continuant de réaliser ses mandats principalement à partir du Québec et est maintenant un joueur important et unique en Amérique du Nord.

François Dion est un entrepreneur inspiré et inspirant, dont le leadership incontestable propulse Lévio vers les plus hauts sommets. La croissance exceptionnelle de ses premières années d'existence illustre bien le dynamisme insufflé par son fondateur. L'innovation a toujours été au coeur de ses actions, tant dans la façon de gérer l'entreprise que de proposer les services de Lévio à ses clients. Il a su s'entourer de gens compétents, dynamiques et engagés dans la réussite de son organisation, vouée aux plus grandes réussites.

Leader exceptionnel, Martin Roy apporte à l'entreprise une solide expertise dans le domaine de la santé, de la direction stratégique et du développement des ressources humaines.?Ses connaissances du réseau canadien de la santé, sa vision et ses qualités de bâtisseur, de même que sa capacité à tisser des relations d'affaires avec la clientèle permettent à Christie Innomed de poursuivre sa croissance sur le marché canadien. Il est primordial pour Martin Roy d'être engagé auprès de ses employés et de garder une proximité auprès de ses clients.?

« Les entreprises du secteur des technologies de l'information et des communications constituent un important moteur de développement pour notre économie. C'est pourquoi, pour une 7e année, Investissement Québec tenait à souligner le talent de chefs d'entreprises novateurs et visionnaires, qui contribuent à faire du Québec un joueur de calibre mondial dans ce secteur, en s'associant au prix PDG de l'année », a déclaré Pierre Gabriel Côté, Président-directeur général d'Investissement Québec.

« Le choix n'a pas été facile pour le comité de sélection. Les candidatures reçues démontrent des réalisations d'une importance capitale dans la croissance économique du Québec. Ce sont des entreprises qui ont conquis des marchés, tant sur la scène locale qu'internationale. Je suis très fière de la vitalité et du dynamisme de notre industrie et très fière des finalistes 2019 qui illustrent bien la diversité qui compose notre industrie », a déclaré la Présidente-directrice générale de l'AQT, Nicole Martel.

À propos de l'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT), l'incontournable réseau d'affaires technos, procure aux dirigeantes et dirigeants un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l'industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble leur permettant ainsi d'accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles. L'AQT figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger.

