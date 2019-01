Les profs de la région de Québec font le choix de s'affilier à la FAE





QUÉBEC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) accueille les 5 000 enseignantes et enseignants membres du Syndicat de la région de Québec (SERQ) qui ont voté, à 82 %, pour quitter la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et pour se joindre à la FAE, une organisation fondée par des profs et pour des profs.

Dès maintenant, les enseignantes et enseignants de Québec, travaillant pour la Commission scolaire de la Capitale (CSC) et pour la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS), seront représentés par la FAE sur le plan national, notamment dans le cadre de la prochaine ronde de négociation qui doit permettre de renouveler le contrat de travail du personnel enseignant et qui arrivera à échéance en mars 2020. Avec l'arrivée du SERQ, la FAE représente désormais plus de 43 000 profs, répartis dans neuf syndicats affiliés, 950 établissements et sept régions différentes, et réunit les quatre plus grands pôles urbains du Québec : Montréal, Québec, Laval et Gatineau.

« La démocratie syndicale enseignante s'est exprimée et c'est avec un profond respect que nous prenons enfin acte du résultat. Tout comme des dizaines de milliers d'enseignantes et d'enseignants il y a presque 13 ans, les membres du SERQ ont entamé il y a près d'un an une démarche minutieuse qui leur permet aujourd'hui de s'affilier à une autre fédération syndicale. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons ces 5 000 nouveaux membres et que nous les représentons désormais. En vertu des principes fondamentaux qui guident nos actions auprès de nos affiliés, la FAE le fera en respectant l'autonomie locale du SERQ. Nous saluons la volonté et le courage qu'il a fallu non seulement aux enseignantes et enseignants de Québec pour prendre une telle décision, mais aussi aux membres du Comité exécutif du SERQ, du Conseil d'administration ainsi que des membres du Conseil des personnes déléguées pour mener à bon port ce projet ambitieux. La FAE s'assurera que la transition se fasse de façon harmonieuse. Désormais, la Fédération autonome de l'enseignement compte plus de 43 000 membres fiers, autonomes et engagés! », a déclaré Sylvain Mallette, président de la FAE.

La FAE rappelle que les enseignantes et enseignants membres du SERQ seront dorénavant couverts par le régime d'assurance collective La Capitale.

Un excellent taux de participation!

Près de 3 700 profs, soit 78 % des membres du SERQ, ont participé au référendum qui s'est tenu le mardi 15 mai 2018, dans les 150 établissements où ils enseignent. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril, les 1150 membres présents s'étaient déjà prononcés en faveur de la tenue d'un référendum sur une nouvelle affiliation à la FAE dans une proportion de 88,7 %. Dans les mois qui ont suivi, malgré plusieurs embûches, le SERQ a persévéré afin de faire triompher la démocratie syndicale enseignante.

L'école publique : au coeur de l'action militante enseignante!

Au-delà de cet événement qui marque l'histoire du syndicalisme enseignant au Québec, la FAE profite de l'occasion pour rappeler l'importance de soutenir et de défendre l'école publique ainsi que les profs qui font le choix d'y travailler. « Plus que jamais, le travail exceptionnel effectué par les profs de l'école publique doit-être reconnu par le gouvernement du Québec. C'est une conviction qui permet à la FAE de porter, depuis sa création en juin 2006, les revendications enseignantes. L'arrivée des profs de la région de Québec à la FAE permet de renouveler cet engagement envers la profession enseignante », a ajouté M. Mallette.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 43 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que près d'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Laurentides, Québec, Estrie, Montérégie et Gatineau.

