Avis aux médias - Unifor annonce une action majeure dans le cadre de la campagne #SauvonsOshawaGM





TORONTO, le 24 janv. 2019 /CNW/ - Le président national d'Unifor, Jerry Dias, fera une annonce importante sur la prochaine action dans le cadre de la campagne #SauvonsOshawaGM du syndicat.

QUOI : Conférence de presse QUAND : Le vendredi 25 janvier 2019 à 10 h 00 OÙ : Sheraton Centre, 123, rue Queen Ouest, Toronto - Salle Dominion QUI : Jerry Dias, président national d'Unifor

La conférence de presse sera diffusée en direct en ligne sur la page Facebook d'Unifor Canada. Un numéro d'appel sera aussi disponible; les médias intéressés devraient contacter Kathleen O'Keefe (coordonnées ci-dessous).

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie.

