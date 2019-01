45 M$ pour le nouveau C Hôtels Tremblant au pied des pentes du Versant Soleil





MONT-TREMBLANT, QC, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C Hôtels Tremblant a annoncé aujourd'hui un investissement d'environ 45 M$ dans un complexe hôtelier de luxe avec spa au pied du Versant Soleil. Ce projet unique de condominiums avec gestion hôtelière prendra forme à quelques pas du télésiège, aux abords d'un lac privé et voisin du Casino de Mont-Tremblant. La mise en vente des unités a d'ailleurs été annoncée par l'agence immobilière Engel & Völkers.

Le président et chef de l'exploitation de Station Mont Tremblant, Patrice Malo, est enchanté de voir naître un projet de ce type au Versant Soleil : «?La consolidation du développement immobilier au versant sud est à maturité, ce qui nous permet de nous tourner vers le Versant Soleil pour un projet d'une telle envergure, a-t-il affirmé. Nous ressentons une vague d'engouement pour l'investissement immobilier à Tremblant et cette annonce est une excellente nouvelle pour le centre de villégiature.?»

«?Avec son accès facile et rapide aux pentes, son spa en bordure de lac et sa vue exceptionnelle sur la montagne, ce nouvel emplacement s'inscrit parfaitement dans notre mission d'offrir une expérience distinctive dans des endroits uniques un peu partout au Québec,?» soulignait Véronique Gaudreault, vice-présidente opérations chez C Hôtels. « Notre service hôtelier complet et haut de gamme s'occupera de tous les détails, dont la réception, la conciergerie et l'entretien des chambres, afin que les propriétaires et visiteurs n'aient à se soucier d'absolument rien.?»

Le complexe de 5 étages de style contemporain comptera 92 condominiums de 1 à 3 chambres. Il sera équipé d'un restaurant, d'une piscine extérieure, d'un stationnement souterrain avec espaces réservés aux véhicules électriques, d'un centre de conditionnement physique en plus du Noah Spa, un spa intérieur au concept novateur et exclusif au Canada.

De par son emplacement idéal aux pieds des pentes, les vacanciers pourront se rendre aux remontées en quelques pas durant l'hiver et profiter à l'année du village piétonnier du versant sud. Pour la saison estivale, ils pourront accéder au lac, profiter des sentiers pédestres et se rendre, en quelques coups de pédales, aux sentiers de vélo de montagne, au circuit de pistes cyclables et au parcours d'entraînement de vélo de route IRONMAN.

C Hôtels, créateurs de rêves et d'expériences uniques!

Avec comme mission d'offrir une multitude d'expériences différentes avec la même promesse de qualité supérieure, de confort suprême et de détente sans pareille, Le Réseau compte actuellement huit établissements en opération, hôtels et spas confondus, de même qu'un complexe de condominiums ski in ski out au pied des pentes du Massif de Charlevoix. Le projet C Hôtels Tremblant s'inscrit parfaitement dans l'objectif de compter 20 établissements au Québec d'ici 2022.

À propos du Noah Spa

Noah Spa est un centre de soins de santé unique en son genre au Canada qui propose un parcours spa eaunergique, ainsi qu'une grande variété de soins corporels, de massages et de soins esthétiques. Le concept du Noah Spa a été développé à Scott en Beauce sur le site de La cache à Maxime. On compte actuellement trois établissements en activité à Scott, Thetford et Venise-en-Québec et les promoteurs ont d'autres projets d'expansion au cours des prochaines années, dont cette annonce au Versant Soleil de Tremblant.

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre quatre saisons et la renommée de ses événements d'envergure - dont IRONMAN Mont-Tremblant, le 24 h de Tremblant, Wanderlust, et le Festival international du blues de Tremblant et Tonga Lumina - lui ont valu d'être reconnue au 8e rang des stations de ski nord-américaines par les lecteurs de Condé Nast Traveler en 2016, parmi les 25 meilleurs villages de ski au monde en 2014, selon National Geographic, en plus d'avoir été voté village de ski #1 dans l'Est de l'Amérique du Nord à 19 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto avec Porter Airlines et Air Canada, 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

