Ultivue étend sa plateforme UltiMappertm de tests multiplex en matière d'immuno-profilage tissulaire

Ultivue, un développeur de tests d'identification et de quantification de biomarqueurs tissulaires qui sont fournis aux laboratoires de recherche translationnelle et de pathologie, a annoncé aujourd'hui deux nouveaux ajouts à sa plateforme UltiMapper existante de kits de recherche d'immunohistochimie en fluorescence multiplex : le kit « APC UltiMapper I/O » qui identifie les types de cellules présentatrices d'antigène professionnelles, notamment les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules B, ainsi que les fonctions relatives à l'initiation et au maintien de la réponse immunitaire ; et le kit « UltiMapper I/O T-act » qui quantifie l'indice de tumeur proliférative et identifie l'activité des cellules TC et leur potentiel d'induction de l'apoptose.

Ces nouveaux kits présentent les mêmes avantages que les kits « UltiMapper I/O PD-L1 » et « I/O PD-1 » publiés précédemment et identifient l'infiltration et l'épuisement des lymphocytes T grâce à l'imagerie plein champ à haut débit à l'aide d'un matériel et d'un flux de travail classiques d'IHC.

« En exploitant la capacité unique de notre technologie brevetée, InSituPlex®, destinée à détecter simultanément et avec précision plusieurs marqueurs sur des cellules individuelles, notre plateforme étendue de kits UltiMapper permet désormais aux chercheurs de caractériser plus de 30 phénotypes cellulaires essentiels fréquemment décrits dans le microenvironnement tumoral », a déclaré Philippe Mourere, vice-président principal des activités commerciales. « Durant l'année 2019, Ultivue publiera de nouveaux tests pour répondre à la demande croissante du marché de sa plateforme de réactifs UltiMapper. Nous sommes en train d'accroître l'étendue et la profondeur des marqueurs d'immuno-profilage dans des échantillons tissulaires afin de soutenir le processus de validation de biomarqueurs cliniquement pertinents dans les domaines suivants : immuno-oncologie, inflammation et immunologie, et recherche sur le cancer ».

Les chercheurs peuvent désormais collaborer avec Ultivue pour accéder à la plateforme étendue de kits UltiMapper et effectuer ainsi une évaluation et une mise en oeuvre sur site. En outre, Ultivue offre des services contractuels d'IHC dans le cadre du laboratoire de services Ultivue. Pour renforcer le multiplexage pour la détection de biomarqueurs et le développement de réactifs personnalisés, veuillez contacter l'équipe de développement commercial d'Ultivue.

En développant un ensemble unique de nouveaux réactifs exclusifs utilisés à la fois pour la détection de biomarqueurs (contenu plus élevé, faible débit) et pour l'utilisation en translation (contenu plus faible, haut débit), Ultivue transmet les connaissances issues de la recherche directement au sein du laboratoire de pathologie. Les tests multiplexés UltiMapper d'Ultivue appliqués aux échantillons de biopsie tissulaires permettent la quantification simultanée de la résolution spatiale sous-cellulaire de plusieurs biomarqueurs et s'adaptent parfaitement aux flux de travail traditionnels d'IHC. Les spécialistes en recherche translationnelle et recherche clinique profitent de l'atout des tests UltiMapper pour expliciter la biologie complexe et démontrer leur utilité clinique en tant qu'outils de recherche en médecine de précision. Ultivue élargit son portefeuille de produits de dosage UltiMapper et sa gamme de services de recherche contractuelle pour fournir un ensemble complet de solutions de médecine de précision en matière de recherche en oncologie et axer ses efforts dans d'autres domaines thérapeutiques.

Ultivue est basé à Cambridge, Massachusetts. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.ultivue.com.

Exclusivement destiné à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

